Квартиры в Киеве подорожали: как рынок недвижимости пережил зиму и чего ждать к лету

По словам специалистов, застройщики в столице оказались "между двух огней"

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Квартиры в Киеве подорожали: как рынок недвижимости пережил зиму и чего ждать к лету //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b83/bfe/5c8b83bfe517d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b83/bfe/5c8b83bfe517d.jpg 2019-04-02T14:38:00+03:00 Недвижимость По словам специалистов, застройщики в столице оказались "между двух огней"

Пока смарт-квартиры в целом по Украине теряют популярность, столичный рынок недвижимости окончательно вышел из зимнего сезона. Аналитики M2Bomber рассказали "Сегодня", как менялись цены на жилье в Киеве и что ждет рынок жилья в ближайшие месяцы.

Расценки на метры в киевских новостройках заметно выросли в декабре – по сравнению с ноябрем, квадратный метр подорожал в среднем на тысячу гривен (до 25 000 грн за кв. м). Однако, уже в январе цена просела до 22 950 кв. м, и примерно на таком уровне держится и сейчас.

"На первый взгляд кажется, что скачки цен как обычно связаны колебаниями курса [гривни]. Но вероятно, это все-таки не так. Для сравнения: в ноябре доллар стоил 28,22 грн, а новостройки продавались за 845 за кв. м. В декабре же курс упал до 27,69 грн. А цена новых домов, наоборот, выросла – до 903 за кв. м", – отмечают специалисты.

В связи с этим специалисты советуют покупателям критически относится к предновогодним акциям, которые из года в год проводят застройщики. Судя по графикам, эти скидки могут действовать только на бумаге.

Специалисты отмечают, что январь – как правило, самый "дешевый" месяц на рынке новостроек, а уже с февраля ценники обычно начинают расти. Это продолжается до середины весны, затем стоимость новых домов снижается опять. Если же анализировать годовую статистику, то можно сказать, что цены на новостройки на протяжении 2018-го почти не изменились. В гривнях квадратный подорожал где-то на 4%, в долларах же цена выросла менее, чем на процент.

"По новостройкам, вероятно, стоит ожидать подорожания. Согласно данным Госстата, в январе цены на строительно-монтажные работы выросли на 21% (по сравнению с январем предыдущего года). До сих пор застройщики лишь частично компенсировали эту разницу путем удорожания квадратного метра. Но если цены на материалы и работы будут повышаться и далее (а скорей всего, так и будет) – ценники на новостройки тоже подрастут", – прогнозируют аналитики.

Впрочем, застройщики оказались "между двух огней": с одной стороны – есть необходимость поднять цены, с другой – спрос остается низким. Поэтому, по мнению экспертов, стройкомпании будут использовать программы лояльности.

"Одной из основных станет рассрочка. И если сегодня наиболее распространенный вариант – это рассрочка до конца строительства (один-три года), и лишь некоторые ЖК предлагают "растянуть" этот период на пять-семь лет – то в будущем таких предложений может стать значительно больше. Другая вероятная перспектива – "формальный" рост цен в официальных прайсах застройщиков, затем – распродажи и скидки, которые фактически сводят подорожание на нет", – отмечают специалисты.

Что касается вторичной недвижимости, то ее цена наоборот, подскочила в январе. Так, в середине декабря "вторичка" продавалась примерно за 26 700 грн за кв. м – а в январе продавцы уже просили 27 300 грн за кв. м. В феврале цена несколько снизилась, а к весне поднялась опять – и сегодня метр квадратный вторичного жилья стоит около 27 000 грн. В долларах же стоимость "вторички" плавно повышалась в течение сезона. Цены стартовали с 950 долл. за кв. м в начале зимы – и доросли до 1000 долл. кв. м сейчас.

Годовая статистика такова: в 2018 году вторичная недвижимость подорожала больше, чем новостройки – примерно на 9,5% (в гривнях). Рост цены в долларах, как всегда, менее существенен – чуть более 6%.

Напомним, ранее "Сегодня" выясняли, почему в Украине стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают.

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