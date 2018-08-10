Microsoft представила новый блокчейн-продукт

Технологический гигант Microsoft анонсировал новый BaaS-продукт (от англ. "blockchain as a service", т.е. "блокчейн как услуга") Ethereum on Azure, который позволяет компаниям по всей индустриальной вертикали использовать гибкую версию Ethereum, заточенную специально под нужды их бизнеса.

Ethereum on Azure позволяет компаниям создавать приложения на базе блокчейна Ethereum, который не использует алгоритм консенсуса Proof-of-Work и, следовательно, не требует майнинга – эти функции лучше подходят для сетей, где участники не склонны доверять друг другу. Вместо этого Ethereum on Azure использует алгоритм типа "proof-of-authority" ("PoA", т.е. "доказательство валидатором").

Алгоритм PoW "отлично работает в анонимных, открытых сетях, где криптовалюта способствует безопасности сети, – сказал разработчик программного обеспечения Коди Борн из Azure Global. – Но в частных/консорциумных сетях эфир, лежащий в основе блокчейна, ценности не имеет".

По словам Борна, поскольку все участники корпоративной блокчейн-сети известны и заслуживают доверия, управление сетью может быть отделено от её фактического функционирования.

По этой причине PoA-продукт оснащен встроенным децентрализованным приложением под названием Governance DApp, которое даёт членам консорциума полномочия для управления сетью и делегирования своего права голоса другим. Участники сети могут делегировать другим нодам голосование от своего лица, если её главные ноды находятся не в сети – это гарантирует, что все члены будут постоянно участвовать в процессе обеспечения консенсуса.

Администраторы сети, в свою очередь, могут использовать внутрисетевое голосование для того, чтобы прозрачно и подотчетно голосовать и менять валидаторов сети.

Кроме того, развертка блокчейнов, использующих новую консенсус-модель – включая базовый PoW-продукт на основе Ethereum – осуществляется не более чем за 5 минут, что обеспечивает компании блокчейн-решением, установка которого осуществляется "в один клик".

Чтобы повысить простоту использования своего продукта, Microsoft добавила в него возможность создания смарт-контрактов при помощи набора инструментов WebAssembly (Wasm) от Parity, который позволяет разработчикам писать смарт-контракты на знакомых языках программирования вроде C, C++ и Rust и не учить Solidity – основной язык программирования Ethereum.

Напомним, технологический гигант Sony хочет запатентовать метод обеспечения работы блокчейнов.

К слову, схожего мнения придерживается украинская Киберполиция Украины, которая требует или легализовать криптовалюты, или запретить их, но не поддерживать законодательный вакуум в этой сфере. Статус биткоина и других криптовалют в Украине остается неопределенным: