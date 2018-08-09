Биткоин и преступность: как криптовалюты помогают "отмывать" деньги

Власти еще не знают, каким образом бороться с "отбеливанием" капитала через криптовалюты

Быстрые и анонимные транзакции, которые предлагают криптовалюты, не могли не заинтересовать злоумышленников. Только за прошлый и этот год через криптовалюты "отмыли" свыше 1,2 млрд долларов. Это очень примерная цифра, ведь точных данных никто назвать не сможет. Сюда же можно приплюсовать сумму криптовалют, украденных с кошельков пользователей или бирж. В связи с этим, крупные мировые экономики наконец решили начать бороться с "криптопрачечной", пишет LetKnow.

Американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности в сфере блокчейна, CipherTrace подробно исследовала процесс "отбеливания" денег через криптовалюты и определила главные этапы схемы.

Первый этап – наслаивание. В традиционной финансовой сфере он включает покупку дорогих активов за "грязные" деньги. К примеру, недвижимости. Далее этот актив перепродается несколько раз, что усложняет определение первоначального покупателя.

В криптомире этот этап включает покупку криптовалют. Дальше, при помощи разных бирж и специальных сервисов-миксеров, изначальные монеты дробятся и конвертируются в другие криптовалюты. Деньги могут пройти сотни адресов, что усложняет отслеживание изначального владельца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Обвал биткоина: рынок криптовалют рухнул до минимума за девять месяцев

Причем сервисов-миксеров очень много. Они в свободном доступе и, судя по всему, никто не собирается мешать им работать. Принцип работы подобных сервисов прост. Они берут криптовалюту у разных клиентов, перемешивают ее, и "на выходе" получается "сборная солянка", которая не позволяет отследить владельца денег. Обычно, миксеры требуют от 1% до 3% от суммы транзакции в качестве платы за свои услуги.

По утверждению CipherTrace, проблема усугубляется тем, что миксеры активно используют крупные рекламные площадки в интернете, и привлекают все больше новых клиентов.

Проблема с дедлайнами

Обсуждение проблемы отмывания денег через криптовалюты на глобальном уровне началось недавно. Япония стала первой страной, которая предложила урегулировать этот вопрос между крупнейшими странами. В начале весны 2018 года представители Японии потребовали обсудить на мартовской встрече G20 возможные шаги по борьбе с "грязными криптовалютами".

Власти других стран услышали призыв и поручили Financial Action Task Force (FATF) — межправительственному органу, который борется с отмыванием денег — разработать конкретные меры к очередной июльской встрече "большой двадцатки".

Правда, FATF не успел выполнить задание до дедлайна и на июльской встрече его перенесли на октябрь 2018 года. Именно тогда организация должна озвучить, как существующие методы борьбы против отмывания денег можно применить к криптовалютам.

Понимания того, как бороться с отмыванием денег через криптовалюты, не хватает и на локальном уровне. Каких-либо серьезных штрафов или криминальных дел практически нет. По сути, за последнее время было всего несколько прецедентов и все они связаны с биржами.

К примеру, в марте 2018 года японский финансовый регулятор наказал шесть местных криптобирж. Причиной стало несоответствие торговых площадок правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Правда, закончилось все "полюбовно". Биржи согласились усилить свои системы и избежали каких-либо денежных штрафов.

Другой пример – Южная Корея. В начале этого года финрегулятор этой страны ужесточил правила регулирования и заставил криптобиржи тщательнее изучать транзакции клиентов. Если биржи заметят крупные транзакции, они должны сообщить об этом властям. Последние же сами проведут расследование по происхождению этих денег. Долго нововведение не проработало, и уже к июлю власти ослабили ограничения.

Медлительность G20 в целом, и отдельных стран в частности показывает, что власти еще просто не знают, как бороться с отмыванием денег через криптовалюты. Более того, у правительств нет для этого действенных инструментов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Правительство США конфисковало у иранцев 500 Bitcoin на 4 млн долларов

Операционный директор 10Guards Виталий Якушев уверен, что даже если G20 что-то и придумает, то это скорее будут регуляторные ограничения, ведь технически ограничить процесс отмывания пока невозможно.

"У них есть только одна точка контроля – стык фиат-криптовалюты. То есть пытаться регулировать они будут через биржи", – уверен Якушев.

Крупные и самые известные биржи уже давно внедрили правила KYC и AML в свою работу и требуют от клиентов верифицировать свою личность. Но что делать биржам, если деньги к ним приходят после "миксеров" — неизвестно.

Также остается открытым вопрос о сотнях криптобирж, которые работают "в темную". Вряд ли, на глобальном уровне страны смогут заблокировать их работу. Здесь стоит вспомнить опыт Китая, который закрыл все криптобиржи на своей территории. Правда, китайцы как торговали криптовалютой, так и продолжают этим заниматься.

Также власти Таиланда запретили финансовым организациям любые операции с криптовалютами. Решение было принято из-за того, что криптовалюты могут быть использованы для финансирования терроризма или отмывания денег.

К слову, схожего мнения придерживается украинская Киберполиция Украины, которая требует или легализовать криптовалюты, или запретить их, но не поддерживать законодательный вакуум в этой сфере. Статус биткоина и других криптовалют в Украине остается неопределенным: