Мировой рынок недвижимости побил рекорд за 11 лет

Сегодня, 08:12

Аналитики назвали лидеров и причины роста

Объем сделок на рынке недвижимости рекордно вырос. Фото: Pixabay
Объем сделок на рынке недвижимости рекордно вырос. Фото: Pixabay

Объем сделок на рынке недвижимости в мире в первом квартале 2018 года вырос на 15% по сравнению с тем же периодом 2017 года и достиг максимума за 11 лет.

Как сообщили аналитики компании JLL, в денежном выражении объем сделок вырос до 165 млрд долларов.

Основным драйвером роста стал рынок США, где результат ("плюс" 23%) стал наивысшим для аналогичных кварталов с 2015 года.

"Европейский регион уверенно начал 2018 год: объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости сохранился на уровне 56,3 млрд долларов, что на 18% выше среднего исторического значения первых кварталов", – говорят аналитики.

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Азиатско-Тихоокеанский регион преодолел еще один максимум: объем сделок в первом квартале достиг 40 млрд долларов, увеличившись на 34% год к году и превзойдя на 22% предыдущий лучший результат 2008 года.

"На глобальном рынке недвижимости сохраняются высокая активность и стабильный спрос. В то же время ожидается небольшое снижение объема инвестиций – на 5-10%, до уровня около 650 млрд долларов по итогам 2018 года. Это происходит на фоне продолжающегося смещения фокуса инвесторов от традиционных сделок по покупке отдельных объектов в сторону новых возможностей, таких как долговое финансирование, сделки по слиянию и поглощению, альтернативные секторы недвижимости", – говорят эксперты.

А вот в Украине после кризиса 2008 года недвижимость только дешевеет

Много лет подряд украинцев призывали инвестировать деньги в недвижимость, называя эту сферу одной из наиболее перспективных, где деньги "работают", а не лежат "мертвым грузом". Сегодня ситуация кардинально изменилась. Эксперт объяснил, почему вкладывать деньги в недвижимость уже не актуально.
недвижимость, рекорд, спрос, рынок недвижимости

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Источник:

UBR.UA

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