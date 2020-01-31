Мошенник собрал десятки миллионов с львовян, которые хотели купить квартиру в Киеве

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Действия мошенника на рынке недвижимости нанесли урон более ста гражданам, которые хотели приобрести жилье в столице. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.

Так, в полиции рассказали, что житель Львова создал веб-сайт, который торговал квартирами в Киеве. На ресурсе была представлена информация о планировке квартир и визуализация новостройки. А в интернете размещалась реклама о продаже несуществующего жилья. Цены – гораздо ниже, чем стоимость квартир на рынке. При этом от покупателей требовалась полная предоплата.

Таким образом мошенник собрал с доверчивых граждан 48 млн гривен.

Ориентировался на львовян, которые подыскивали квартиру в Киеве. Мошенник работал с размахом: во Львове действовало три офиса, где заключались договоры купли-продажи с клиентами, которые соблазнились на объявления в интернете и красивые картинки на сайте.

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В Киберполиции говорят, что строительство все же началось, но было заблокировано на очень ранней стадии. 32-х летний львовянин, который выдавал себя за топ-менеджера компании-застройщика, не имел никаких документов для проведения строительных работ.

Организатору объявлено о подозрении по ч. 3 и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Ему грозит до 12 лет заключения и конфискация имущества. Сейчас по решению суда мужчину взяли под стражу с возможностью внесения залога.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в столице разоблачили очередную группу мошенников, которые присваивали квартиры умерших людей. Так, злоумышленники с апреля 2017 по март 2019 года на основании поддельных документов зарегистрировали право собственности на четыре квартиры умерших людей. Ущерб от таких действий составляет 4,2 млн гривен.

Также мы сообщали о том, что в Киеве будут судить иностранцев-мошенников, которые обманывали и грабили пенсионеров.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году украинский рынок недвижимости столкнулся со множеством проблем, а одной из главных стало решение вопроса с долгостроями в стране. К тому же, крупнейшая частная строительная компания "Укрбуд" остановила строительство домов для 13 тысяч семей, а "Киевгорстрой" официально сообщил, что готов взяться за достройку этих 25 жилых комплексов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что с рынка недвижимости решили убрать посредников. Это стало результатом жестких споров в Верховной Раде. Подробности – в сюжете.

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