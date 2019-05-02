В Киеве будут судить мошенников, обманывавших под видом соцработников пенсионеров

Двое женщин и двое мужчин обменивали настоящие деньги пенсионеров на сувенирные

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Киеве будут судить иностранцев-мошенников, которые обманывали и грабили пенсионеров. Преступную группу из двух женщин и двух мужчин задержали в ноябре прошлого года.

Мошенники придумали ловкую схему выманивания сбережений. Сначала они звонили людям преклонного возраста, представлялись работниками социальных служб и рассказывали о несуществующей "денежной реформе", условием которой была якобы срочная необходимость заменить старые купюры на новые.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мошенницы таким образом узнавали, сколько сбережений имеют пенсионеры и в каких купюрах. Далее сообщалось, что через несколько часов к ним придут соцработники, чтобы осуществить замену. В итоге злоумышленницы обменивали настоящие деньги на сувенирные. Мужчины же в это время дежурили на улице.

"Некоторые жертвы во время визита понимали, что их пытаются обмануть, и отказывались передавать средства мошенницам. Тогда одна из них била пенсионеров, а другая забирала у них деньги", - говорится в сообщении.

Следователи столичной полиции сообщили четырем фигурантам о подозрениях в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым на время расследования суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт передан в суд. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили мошенницу, по вине которой группа юных художественных гимнасток из Оболонского района не попала в оздоровительный лагерь.

Также известно, что столичная прокуратура сообщила о подозрении злоумышленнику, который мошенническим путем завладел квартирой умершей киевлянки на улице Ивана Франко в Киеве.

"Сегодня" сообщали, что мошенники охотятся на продавцов в интернете. Жертвами становятся люди, продающие дорогие вещи, телефоны, планшеты или другую технику. Схема обмана проста, а потому несложно себя обезопасить от аферистов. Подробнее смотрите в сюжете:

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