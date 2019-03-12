Мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья: как защититься

Специалисты советуют все записывать и обращать внимание на слишком низкие цены

Мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья: как защититься 2019-03-12T08:13:00+02:00 Недвижимость Специалисты советуют все записывать и обращать внимание на слишком низкие цены

Украинцы теряют тысячи гривен при поисках жилья в аренду. "Сегодня" выяснили, на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой аферистов.

Однокомнатную квартиру в Киеве недалеко от метро предлагали в аренду за 5900 гривен плюс "коммуналка". Такое объявление на одном из популярных сайтов привлекло студента Николая Латчука. Ему с девушкой как раз повысили плату за аренду комнаты, поэтому не теряя времени молодой человек набрал хозяина, а тот перенаправил к риелторам.

"Я им дал деньги, она мне – оригинал договора. И направила меня по адресу. Там мы должны были встретиться с агентом. Я ему звоню, а он мне говорит, мол, хозяин больше не хочет сдавать, ищите другую квартиру", – вспоминает Николай.

Деньги парню не вернули, на телефонные звонки не отвечают, а офис, в котором еще несколько часов назад заключали договор – оказался закрытым.

На такую схему попадает едва ли не каждый третий клиент, говорит агент по поиску недвижимости Александр Бойко. Он советует не отдавать деньги раньше, чем вы увидите предложенное жилье.

"Обязательно нужно посмотреть документы руководителя. Юридическое лицо должно иметь либо статус частного предпринимателя. И нужно посмотреть посмотреть вид деятельности, чтобы убедится в том, что они могут заниматься сдачей в аренду", – говорит Бойко.

Специалист добавляет – если деньги просят наперед, за договор или за контактную базу владельцев квартир, скорее всего, это мошенники. Кроме того, предупредить об афере может и цена жилья – если она ниже рыночной на 10% и больше.

Но вернуть свои деньги можно, считает юрист Павел Богомаз.

"Что должен человек сделать? Вызывать либо 102, если он находится в офисе мошенников, либо подавать заявление в полицию, например, если человек просто на карточку заплатил деньги. Полиция принимает заявление, регистрирует уголовное производство, собирает доказательства", – говорит юрист.

По его словам, доказательствами могут быть договор, записанные телефонные разговоры, номер карты, куда человек переводил деньги. Дальше – дело за правоохранителями. Николай Лутчак уже написал заявление в полицию и ждет ответа. Если мошенников задержат, им грозит до трех лет лишения свободы.



Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доходные" дома по-новому: кто сможет снять квартиру в арендном доме и какими будут цены.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья: как защититься". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.