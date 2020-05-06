Квартиры дешевеют, дома дорожают: что будет с арендой жилья после карантина

Самоизоляция и транспортные ограничения с середины марта заставили украинцев отказаться от командировок, деловых поездок, туризма. Это, в свою очередь, оставило без хлеба людей, зарабатывающих посуточной арендой жилья. Тогда же заговорили и о том, что длительный карантин ударит и по долгосрочной аренде из-за массового оттока студентов и потери дохода людей, занятых в сфере обслуживания.

Ведущие украинские интернет-площадки аренды недвижимости поделились с нами статистикой по ценам на аренду за последние месяцы. Вместе с комментариями киевских владельцев недвижимости и риелторов они помогут составить картину того, что будет с жильем в ближайшие месяцы после окончания пандемии.

Квартиры с нюансами: на что идут арендодатели, чтобы выжить в условиях карантина

Прогнозы о сдаче жилья лишь за оплату коммуналки, звучавшие в начале карантина, оказались преувеличенными, хотя сейчас на онлайн-площадках действительно можно найти квартиры на 20-40% ниже рыночной цены. В ряде объявлений авторы высказывают неприкрытый оптимизм, ожидая через несколько месяцев поднять цену к "докарантинному" показателю. На сайте объявлений находим двухкомнатную квартиру с раздельными комнатами на столичном Лесном массиве за 6000 грн в месяц, хотя похожие квартиры в этом районе сдаются по 8-10 тысяч.

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Звоним риелтору, интересуемся причинами такого обвала цен:

"Шесть тысяч – это цена на первые два месяца. По какой цене будет сдаваться через два месяца, точно сказать не могу", – объясняет по телефону риелтор Анна, при этом намекая, что до кризиса квартира сдавалась за 8 тысяч.

Такой "льготный тариф" действует полгода, хотя риелтор не видит перспектив к росту цен в ближайшей перспективе:

"Раньше даже однокомнатные сдавали по 6-7 тысяч, а сейчас их можно найти и за пять. Договор по этой цене оформляется на полгода, но я не думаю, что мы скоро вернемся к "докарантинным" ценам. Сейчас многие хозяева соглашаются, чтобы им просто оплачивали коммунальные и не платили вообще за аренду. Хозяева из-за этого мне звонят, спрашивают, что делать в этом случае. Если опустить цену, квартиру можно сдать легко", – объясняет Анна.

По ее словам, сейчас спрос на квартиры поддерживают люди, которым дорого добираться на работу. Переехав поближе к офису, человек экономит на такси, ведь ездит по минимальному тарифу.

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Киевлянка Алла сдает двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом за 10 тысяч гривен в месяц, указывая, что раньше это жилье сдавалось за 12 тысяч. Автор объявления сразу указала о льготном периоде в связи с пандемией. Примечательно, что "льготная цена" указана до конца карантина, который наступит не ранее до 22 мая.

Но по телефону женщина объясняет, что не ждет быстрого окончания карантина.

"Карантин уже четыре раза продлевался, и не факт, что он быстро закончится. Я готова на три месяца зафиксировать цену в 10 тысяч гривен. В "обычные времена" она сдавалась с первого просмотра, квартира очень уютная, там все есть. Сдавать ее за меньшие деньги я не вижу смысла. Она пользовалась спросом, когда был спрос", – говорит Алла, обещая, если после окончания карантина наступят "трудные времена", пойти навстречу квартиранту и продлить льготный период.

Еще один владелец жилья – Сергей – сдает квартиру в новом коттедже на Радужном массиве всего за 4 тысячи гривен, по телефону предупреждает, что цена может подскочить в любой момент:

"Если в Киеве будут повышаться цены, то и я буду повышать. Если коммерческая стоимость квартир в аренде будет повышаться, то я буду повышать. Буду смотреть в интернете, если на Троещине будут квартиры по 6, я поставлю цену 5, если будут по 7, поставлю 6", – объясняет Сергей.

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Рекорд цены, который удалось найти – двухкомнатная квартира на столичных Позняках за 4 тыс. грн/мес. Ожидаемо, квартира оказалась на момент звонка уже сдана. Риелтор Юлия по телефону соглашается рассказать детали сделки: оказалось, счастливчик получил жилье в распоряжение даже дешевле указанной цены – всего за 3,5 тыс грн/мес. но, как обычно, не без оговорок:

"Он ее сдал за 3500 на эти три месяца, а потом ее цена будет 7000. Хотя сейчас двухкомнатные квартиры даже за 7000 тяжело найти. Просто человеку нужны были срочно деньги. Но я считаю, хотя многие сдают сейчас квартиру по сниженной цене с дальнейшим поднятием, лучше снимать квартиру с фиксированной ценой на год вперед" – говорит Юлия.

По ее мнению, менять сейчас жилье на более выгодное, чтобы сэкономить, не самый лучший вариант. Риелтор прогнозирует рост цен в ближайшей перспективе.

"С начала карантина цены упали, можно было найти действительно дешевые, хорошие варианты. Эту и следующую неделю цены будут подниматься. Те, кто сейчас сдают за 8 тысяч, впоследствии будут поднимать цену. Если у вас фиксированная плата за квартиру, лучше не менять жилье", – советует специалист.

Причина турбулентности – низкий спрос

Одна из ключевых причин падения цен на недвижимость – ожидаемо низкий спрос. Как объяснили сайту "Сегодня" аналитики DOM.RIA, исключение – аренда коттеджей, домов и дач:

"Во всех сегментах спрос на начало апреля в три раза ниже, чем в январе. При этом спрос есть, хоть и минимальный. Исключение – аренда домов, коттеджей и дач. Спрос на аренду домов в два с половиной раза выше, чем весной 2019 года. Также количество предложений выросло на 45-50%, по сравнению с началом 2020 года. Основной рост предложений в сегменте эконом", – объясняют эксперты.

В компании не отмечают массовых требований о снижении арендной платы, хотя и говорят, что количество случаев досрочного расторжения договора выросло на четверть.

"Украинцы съезжают даже при условиях снижения арендной ставки на период карантина или предложений оплачивать только коммуналку. Массовых требований о снижении арендной платы либо каникул на время карантина пока нет. Операторы рынка говорят о 15-20 таких случаях из 100. Тенденции к обвалу цен нет. Увеличилось количество предложений с дешевыми ценами (5-6 тысяч гривен) за скромные однокомнатные квартиры и гостинки, которые раньше "улетали", не успев дойти до рекламы. Есть снижение цен предложений на 10% во всех сегментах, но это не критично и ожидаемо. Усиление или изменение тенденций по ценам увидим в мае. Исключение – на фоне повышенного спроса и сокращающегося предложения по аренде домов, выросли цены в валюте на аренду домов на 8-10%, по сравнению с ценами на начало марта", – сообщают аналитики

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В OLX.Недвижимость нам сообщили, что также наблюдают рост предложений. При этом, в компании не указывают на снижение цен, напротив, отмечают рост стоимости аренды трехкомнатных квартир:

"Стоимость долгосрочной аренды двух- и трехкомнатных квартир не изменилась. Средняя цена "однушки" в месяц – 6 000 грн, двушки – 7 500 грн. Изменения коснулись трешек: если в первой половине марта их сдавали в среднем по 7 500 грн, то со второй половины месяца цена аренды выросла на 7% и составила 8 000 грн. При этом с предложениями ситуация практически противоположная. С начала карантина количество "однушек" выросло на 12%: в первой половине марта их было 38 000, то в первой половине апреля — уже 42 500. Двухкомнатных квартир также стало больше: несмотря на то, что количество предложений уменьшилось на 5% во второй половине марта, в начале апреля оно снова выросло, на 6% — сейчас на OLX Недвижимость более 32 120 вариантов двушек", – сообщили в компании.

Чего ждать: неоднозначные прогнозы

Аналитический центр DOM.RIA по запросу сайта "Сегодня" представил сравнение динамики стоимости аренды по Украине в целом, и отдельно по Киеву в феврале и апреле. Согласно предоставленным данным, более всего снижение цены сказалось на киевских "однушках":

Аналитики прогнозируют, что через две недели после окончания карантина рынок аренды покажет остановку падения и начнет расти.

"Через три недели после окончания карантина активность спроса будет на уровне 35-40% выше, чем до карантина. В августе будет усиленная волна спроса. Уже к октябрю-ноябрю 2020 спрос выйдет на уровень спроса осени 2019 года", – объяснили в компании.

По словам эксперта DOM.RIA Анатолия Топала, первым рынком, который выйдет из кризиса будет рынок жилой аренды. Как только закончится карантин, резко вырастут миграционные потоки обратно в Киев и другие крупные города. Среди основных факторов падения спроса и роста предложений называют экономические факторы:

"Среди основных факторов – падение спроса, увеличение количества предложений, отрицательная трудовая миграция, многочисленные закрытие малого и среднего бизнеса, общее состояние экономики. Как только трудовая миграция развернется и в крупных городах начнет восстанавливаться бизнес и появятся новые рабочие места – рынок остановит падение", – рассказал эксперт.

Руководитель Комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации риелторов Украины Эдуард Бразас считает, что на стоимость аренды будет влиять не только карантин, и давать прогноз дальше, чем на три месяца вперед, не стоит:

"На самом деле никто ничего не знает. Ситуация незнакомая, непонятная. Искусственная остановка экономики и общественной жизни в новинку не то, что Украине, но и всему миру. Поэтому то, как долго будет выходить бизнес и общество из этой ситуации спрогнозировать достаточно тяжело. Из теоретического опыта экономистов, если такие искусственные остановки не усугублять фундаментальными причинами, такими как экономический кризис, возвращение назад происходит очень быстро. Но у нас проблемы начались еще в конце прошлого года, и было ясно, что в этом году экономика будет тормозить. Сейчас и МВФ, и другие уважаемые институции говорят о мировом кризисе, и нас тоже не минет чаша сия. Поэтому можно предположить, что рынок аренды будет реагировать не на карантин, который закончится 11 мая, а на сложившуюся экономическую ситуацию. Вернется ли он к показателям начала марта, или просядет, потому что не восстановится спрос, в Киев никто не вернется из-за отсутствия работы – никто не сможет спрогнозировать. Дадут ли нам кредит МВФ, каким будет дефицит бюджета, пойдут ли деньги в экономику – это открытые вопросы. Но, сожалению, без спроса не будет и восстановления. Сейчас арендодатели готовы давать клиентам скидку, заключая контракты с "карантинной ценой" на 3-6 месяцев. Но абсолютно точно можно сказать, что если дальше они не увидят улучшений ситуации, то будут сговорчивее. Но на год тут планировать нельзя, максимум – на три месяца", – говорит эксперт.

О том, как арендодатели выселяют своих жильцов из-за финансовых трудностей, смотрите в сюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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