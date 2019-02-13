Опасные соседи: как защитить квартиру от рисков
Юридически эта проблема в Украине почти не решается
"Соседские войны" идут годами, и иногда даже доходят до судов. Опасные соседи есть едва ли не в каждом многоквартирном доме. Они травят других жильцов газом, заливают водой и "подселяют" тараканов.
К примеру, в спальном районе Киева из-за соседки, которая собирает у себя дома хлам, едва не сгорела многоэтажка. Женщина хотела заварить чай, в результате чего загорелись разбросанные возле плиты вещи. Пожарным удалось быстро ликвидировать пламя, перекрыв газ. Но жители дома жалуются на антисанитарные условия и опасаются, что однажды пожар не успеют погасить вовремя.
"Это пороховая бочка, часовой механизм, который неизвестно когда рванет", – говорят жители дома.
В другой многоэтажке тоже чуть не произошла трагедия. Пожилая женщина перерезала газовый шланг.
"Я проснулась в пять утра, не знаю почему – чудом! Почувствовала запах газа, проверила свою квартиру. Разбудила мужа, мы вызвали 104. Вместе со службой газа нашли источник", – вспоминает жительница дома Светлана Шевченко.
Главная проблема заключается в том, что юридически защититься от опасных соседей почти невозможно.
"Переселение такого лица в другой дом или квартиру тоже законодательством не урегулировано", – отмечает юрист Николай Хахула.
Поэтому, если есть риски, юристы советуют застраховать квартиру. О том, сколько стоит страхование жилья, мы уже писали. Сумма зависит от того, во сколько собственники оценивают свои "стены", ремонт или имущество. Эксперты отмечают, что в основном украинцы страхуют именно ремонт. А самый частый страховой случай в стране – это затопление. Также отдельно можно застраховаться на случай, если вы сами окажетесь плохим соседом и кого-то затопите или сожжете.
"Залив – самая распространенная ситуация, от него больше всего страдает отделка. Вы понимаете цену своего ремонта, цену ремонта соседа снизу и оцениваете, на какую сумму хотите оформить договор страхования, и какую страховая компания максимально вам возместит", – отмечает замглавы правления страховой компании Ольга Кабанец.
При этом юристы советуют внимательно читать договоры – чтобы быть осведомленным о правилах и суммах выплат. Самим тоже придется придерживаться условий этого документа. По нынешним условиям страхования жилья на одну тысячу взноса можно получить до 100 тысяч гривен компенсации. Естественно, если все условия в договоре правильно прописаны и соблюдаются.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как Министерство регионального развития собирается решить проблему устаревшего жилфонда, в частности, "хрущевок".
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