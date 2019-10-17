Правительство предлагает передать общежития громадам

Благодаря этому будет легче приватизировать комнаты тем жильцам, которые имеют на это право

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Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект о передаче общежитий предприятий объединенным громадам. Это должно упростить приватизацию комнат для тех, кто имеет на это право.

Также на заседании правительства создали комиссию по защите бизнеса. Туда вошли представители министерств и правоохранительных органов. Комиссия будет принимать и обрабатывать жалобы от предпринимателей.

"Логика очень простая. Обращается бизнес – если у него есть какая-то проблема, вызванная коррупцией или неправильными действиями государственного органа, то в таком случае мы будем подключаться, в том числе и на оперативном уровне, будем подключать правоохранительные органы, чтобы должным образом реагировать", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее мы писали о том, что в городе Решетиловка в Полтавской области жители трех домов никак не могут приватизировать свое жилье. Как выяснилось, 12 лет назад дома отдали в собственность агропредприятию. Когда люди заселялись, жилье было государственным. После распада Советского Союза люди приватизировать квартиру уже не смогли. Юристы 11 лет пытались доказать в судах, что частная компания не имела права приватизировать дом.

Напомним, ранее в Запорожье вспыхнул скандал из-за отказа в приватизации жилья почти двум десяткам людей с нарушениями зрения. Как оказалось, никаких документов на их общежитие нет и сейчас жильцы опасаются, что их могут попросту выселить.

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