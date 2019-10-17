Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,84
27,38

Правительство предлагает передать общежития громадам

17 октября, 00:56

Благодаря этому будет легче приватизировать комнаты тем жильцам, которые имеют на это право

Реклама

Кабинет министров направил в Верховную Раду законопроект о передаче общежитий предприятий объединенным громадам. Это должно упростить приватизацию комнат для тех, кто имеет на это право.

Также на заседании правительства создали комиссию по защите бизнеса. Туда вошли представители министерств и правоохранительных органов. Комиссия будет принимать и обрабатывать жалобы от предпринимателей.

"Логика очень простая. Обращается бизнес – если у него есть какая-то проблема, вызванная коррупцией или неправильными действиями государственного органа, то в таком случае мы будем подключаться, в том числе и на оперативном уровне, будем подключать правоохранительные органы, чтобы должным образом реагировать", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее мы писали о том, что в городе Решетиловка в Полтавской области жители трех домов никак не могут приватизировать свое жилье. Как выяснилось, 12 лет назад дома отдали в собственность агропредприятию. Когда люди заселялись, жилье было государственным. После распада Советского Союза люди приватизировать квартиру уже не смогли. Юристы 11 лет пытались доказать в судах, что частная компания не имела права приватизировать дом.

Напомним, ранее в Запорожье вспыхнул скандал из-за отказа в приватизации жилья почти двум десяткам людей с нарушениями зрения. Как оказалось, никаких документов на их общежитие нет и сейчас жильцы опасаются, что их могут попросту выселить.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

бизнес видео жилье приватизация коррупция общежитие собственность Кабинет министров премьер-министр Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Жить в небоскребе: сколько стоят квартиры в самых высоких домах Киева (инфографика)
Жить в небоскребе: сколько стоят квартиры в самых высоких домах Киева (инфографика)Другие новости
Дома в Украине будут строить по-новому: что изменится
Дома в Украине будут строить по-новому: что изменитсяНедвижимость
Проживание в придачу к работе: кому и что предлагают
Проживание в придачу к работе: кому и что предлагаютНедвижимость
Как подготовить дачу к холодам: эксперты дали советы
Как подготовить дачу к холодам: эксперты дали советыУкраина
Правительство предлагает передать общежития громадам
Правительство предлагает передать общежития громадамНедвижимость

Новости партнеров

Loading...
загрузка...