Скандал в Запорожье: людям со слабым зрением отказали в приватизации жилья

Оказалось, что никаких документов на общежитие нет

Скандал в Запорожье: людям со слабым зрением отказали в приватизации жилья 2019-02-21T13:14:00+02:00 Запорожье Оказалось, что никаких документов на общежитие нет

В Запорожье вспыхнул скандал из-за отказа в приватизации жилья почти двум десяткам людей с нарушениями зрения. Как оказалось, никаких документов на их общежитие нет и сейчас жильцы опасаются, что их могут попросту выселить.

По словам одного из жильцов, Александра Долгова, он со своей семьей проживает в этом доме более 30 лет, и недавно вместе с соседями решил приватизировать комнаты, однако не смог. Оказалось, что их дома формально не существует.

"В общем, получается, что статуса общежития у нас нет, ордеров на квартиры, в которых мы проживаем, тоже нет. Сделали заявку в горисполком, а они дали отписку, что мы у них не числимся", – рассказал он.

Жилье мужчина получил через предприятие "Украинского общества слепых", которое несколько лет назад обанкротилось и перешло к другому владельцу, но без общежития – о нем просто забыли.

Сейчас, кроме прописки в паспорте, никаких документов на свое жилье у людей нет. Однако этого слишком мало, чтобы защитить их права, утверждают юристы.

"Мы готовы вообще обратиться уже в суд по этому вопросу, но немного нам не хватает доказательств, поскольку граждане, вследствие состояния своего зрения, они многих документов не имеют в наличии, которые бы доказывали их право на это жилье", – объяснила адвокат Наталья Комиссарова.

Сейчас в Запорожской мэрии решают вопрос, можно ли взять общежитие на баланс города.

"Нам нужно немного времени, чтобы разобраться, и я считаю, что проект решения мы вынесем на очередную сессию", – предположил Игорь Чумаченко, глава комиссии по вопросам коммунальной собственности Запорожского горсовета.

Решения чиновников ожидают почти 20 человек с нарушениями зрения. Смогут ли они приватизировать свои комнаты в общежитии – будет известно уже в конце февраля.

Как сообщалось, 28 марта 2018 года Фонд государственного имущества утвердил список объектов малой приватизации. 10 мая на заседании Кабинета министров был принят пакет постановлений, направленных на запуск в Украине продажи объектов малой приватизации. В начале июля аккредитацию для проведения малой приватизации получили десять электронных площадок. 24 июля 2018 года на платформе Prozorro стартовала продажа объектов малой приватизации.

Ранее замминистра экономразвития Максим Нефьодов прогнозировал, что в Украине продадут 1300 объектов малой приватизации.

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