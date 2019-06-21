В Полтавской области жители трех домов годами не могут приватизировать свое жилье

Здания более 10 лет назад отдали в собственность агропредприятию





В городе Решетиловка в Полтавской области жители трех домов никак не могут приватизировать свое жилье. Почему – узнавали журналисты "Сегодня".

Как выяснилось, 12 лет назад дома отдали в собственность агропредприятию. Когда люди заселялись, жилье было государственным. После распада Советского Союза люди приватизировать квартиру уже не смогли. Юристы 11 лет пытались доказать в судах, что частная компания не имела права приватизировать дом.

Только год назад суд наконец признал, что приватизация была незаконной. Чтобы приватизировать квартиры, нынешний владелец – областной совет, должен передать их на городской баланс. Но вот уже год чиновники не могут это сделать.

Напомним, ранее в Запорожье вспыхнул скандал из-за отказа в приватизации жилья почти двум десяткам людей с нарушениями зрения. Как оказалось, никаких документов на их общежитие нет и сейчас жильцы опасаются, что их могут попросту выселить.

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