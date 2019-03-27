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Присвоить адрес дому в Украине станет проще: "строительные" подробности нового постановления Кабмина

Сегодня, 18:00

Украина упрощает разрешительные процедуры для застройщиков

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Присвоить адрес дому в Украине станет проще: "строительные" подробности нового постановления Кабмина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f86/c28/5c7f86c28c7ed.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f86/c28/5c7f86c28c7ed.png Недвижимость Украина упрощает разрешительные процедуры для застройщиков

Одобренное для улучшения бизнес-климата и повышение места Украины в рейтинге Doing Business постановление Кабинета министров Украины изменяет, в частности, правила строительства. Об этом сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, в строительстве внедряются такие новшества:

  • упрощается регистрация декларации о готовности объекта строительства к эксплуатации - это можно сделать через онлайн-кабинет за один день вместо десяти;
  • становится единым и простым порядок присвоения адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества.

"До этого не было четкой процедуры предоставления адресов готовым объектам строительства. Этим занимались органы местной власти по своему усмотрению. Это существенные дерегуляционные изменения в строительной отрасли, которые смогут положительно повлиять на индикаторы Doing Business в получении разрешений на строительстве уже в этом году – сокращение количества процедур, сроков и стоимости", – написал Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Кроме того, документ дает возможность регистрировать ООО онлайн за три минуты, упрощает импорт автомобильных запчастей и другие изменения. Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Украина поднимется в рейтинге Doing Business: Кабмин принял важное решение".

При этом Украина – одна из лидеров по темпам роста в Doing Business среди всех 190 стран, в которых ведется рейтинг. В рейтинге Doing Business Украина занимает 71-е место. А по показателю "Получение разрешений на строительство" за два ода Украина вышла в тридцатку лучших. 

Как заявлял президент Петр Порошенко, инвесторы ожидают, что в Украине не будет реванша и отката в реформах:

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Тег бизнес, строительство, постановление, Doing Business

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Источник:

Сегодня

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