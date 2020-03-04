Сколько украинцев могут позволить себе купить квартиру: названа цифра

Покупка квартиры в Украине - это по-прежнему большая роскошь. Большинство украинцев живут в стесненных условиях.

В Украине на одного человека приходится 24 метра жилья, а около 90% людей не могут купить себе квартиру из-за ее высокой стоимости. Такой информацией поделилась заместитель министра развития громад Валентина Москаленко, выступая на форуме "Ипотека – инструмент быстрого развития экономики".

"В Украине на одного человека приходится 24 метра жилья. При этом критерий – 30 квадратных метров", – сказала Москаленко.

По ее словам, порядка 90% людей не могут купить себе жилье из-за его высокой стоимости. Москаленко назвала развитие ипотечного кредитования в Украине важным приоритетом для развития экономики и заявила о готовности властей содействовать этому процессу.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что пока власти решают, как сделать ипотеку более доступной, цены на первичном рынке недвижимости Украины готовятся к серьезному росту. По прогнозам, в ближайшие 2-3 года спрос на первичном рынке может вырасти минимум в 1,5 раза.

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Также мы рассказывали, почему в Украине появляются долгострои и другие дома, которые так и не введены в эксплуатацию. Причины этого печального явления различны – начиная от нехватки денег и заканчивая проблемами с документами.

Напомним, сайт "Сегодня" сообщал о том, что президент Владимир Зеленский пообещал, что ставки по ипотеке в этом году упадут почти вдвое. В снижении ставок заинтересованы и банки, и клиенты, и государство.

Новости "Сегодня" разобрались, станет ли жилье для украинцев более доступным и на какие хитрости идут банки, чтобы перестраховаться с кредитами на недвижимость:

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