Строить стали меньше: сдача жилья в эксплуатацию в Украине сократилась почти на треть

Больше половины новостроев отдали под заселение в городах, а не в селах

За первое полугодие 2018 года в Украине ввели в эксплуатацию 3,26 млн кв. м жилья в новостройках. Это на 29,2% меньше, чем было в аналогичный период 2018 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"В январе-июне 2018 года в Украине принято в эксплуатацию 3,2615 млн кв. м общей площади жилых зданий (новое строительство): 51,7% – в одноквартирных домах, 48,2% – в домах с двумя и более квартирами и 0,1% – в общежитиях", – сообщили в Госстате.

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При этом объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 2,07 млн кв. м, то есть 63,5% от общего объема. В сельской местности в эксплуатацию ввели 1,19 млн кв. м жилья.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, что цены на жилье в Украине активно падают и уже почти достигли критически низкого уровня. Некоторые застройщики уже продают квадратные метры практически по себестоимости, отмечают в НБУ.

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