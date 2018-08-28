Строить стали меньше: сдача жилья в эксплуатацию в Украине сократилась почти на треть

Сегодня, 12:13

Больше половины новостроев отдали под заселение в городах, а не в селах

Строить стали меньше: сдача жилья в эксплуатацию в Украине сократилась почти на треть
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

За первое полугодие 2018 года в Украине ввели в эксплуатацию 3,26 млн кв. м жилья в новостройках. Это на 29,2% меньше, чем было в аналогичный период 2018 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

"В январе-июне 2018 года в Украине принято в эксплуатацию 3,2615 млн кв. м общей площади жилых зданий (новое строительство): 51,7% – в одноквартирных домах, 48,2% – в домах с двумя и более квартирами и 0,1% – в общежитиях", – сообщили в Госстате.

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При этом объем принятого в эксплуатацию жилья в городах составил 2,07 млн кв. м, то есть 63,5% от общего объема. В сельской местности в эксплуатацию ввели 1,19 млн кв. м жилья.

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) подсчитали, что цены на жилье в Украине активно падают и уже почти достигли критически низкого уровняНекоторые застройщики уже продают квадратные метры практически по себестоимости, отмечают в НБУ.

Ранее журналисты "Сегодня" также разобрались, как уберечь себя от недостроя:
недвижимость, строительство, жилье, статистика, застройщики, цены на жилье

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Источник:

"Сегодня"

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