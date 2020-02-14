ТОП причин по которым украинцам отказывают в аренде квартир

Арендодателям не нравятся животные, дети, а иногда и пол арендаторов

Жить в машине из-за домашнего любимца. В Баварии супруги с 80-килограммовым псом бойцовской породы уже год не могут снять квартиру. Владельцы квартир непреклонны именно из-за пса. Мы собрали ТОП причин в Украине, из-за которых вам откажут в аренде столичного жилья.

Кот, собака, а иногда даже хомячок. Если есть домашние любимцы – готовься к проблемам с арендой жилья. Именно такие квартиранты в ТОПе отказов. С этим столкнулась и приятельница Назара:

"Подругу не пустили с котом жить, они жили, но скрывали кота. Хозяйка была против, но кот дороже, чем требования хозяйки. Та сказала, что не любит животных и все".

Прятала усатого два месяца. Когда же призналась, владелица квартиры выгнала обоих.

"Сказала, что раз так, то идите другую квартиру ищите".

Чтобы хозяева были более уступчивыми, риелторы рекомендуют внести определенные пункты в договор об аренде.

"Будут указаны расходы, если будут где-то обнаружены повреждения, нанесенные домашними животными", – объясняет Александр Гришко, риелтор.

На втором месте ТОПа нежелательных квартирантов те, у кого маленькие дети. Из десяти арендодателей на такое согласится едва половина.

"В похожей ситуации оказалась и я. Год назад, когда пришла подписывать договор об аренде жилья, владелец квартиры посмотрел на меня и сказал: "20 лет, слишком молодая, отказываем", – рассказывает Дарья Панченко, корреспондент.

Нелегко снять угол и студентам, убеждает Дмитрий. С ним отказались подписывать бумаги, мол, потому, что он... парень.

"Я общался с ним через риелтора, он сказал, что хозяин против. Не устраивает то, что будут парни жить. Не доверяют парням почему-то", – рассказывает Дмитрий.

У тех, кто сдает квадраты, есть идеальный портрет арендатора.

"Хотят найти клиента, который уже работающий, имеющий например жену. Владельцам кажется, что это уверенность в том, что они будут долгое время здесь жить. Потому что это пара", – отмечает Александр Гришко.

В то же время риелторы успокаивают, пристально изучают будущих квартирантов только треть владельцев. Для остальных главное не пол или возраст, а своевременная оплата жилья.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как развивается новая тенденция на рынке недвижимости Украины – аренда жилья по бартеру. В обмен на проживание арендаторы предлагают репетиторство, заботу о детях и огородах, и даже магию.

А еще мы писали о том, как защититься от недобросовестных жильцов и правильно составить договор при аренде квартиры. Договор нужно заключать только в письменной форме, а юристы советуют обязательно указывать срок действия договора – в случае не указания срока действия договора считается что, он заключен на пять лет.

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