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Украинцам упростили проведение ремонта в многоэтажках

Сегодня, 11:44

Изменения касаются домов, которые нуждаются в ремонте

Фото: Григорий Салай
Украинцам упростили проведение ремонта в многоэтажках //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/748/b09/5c8748b091236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/748/b09/5c8748b091236.jpg Недвижимость Изменения касаются домов, которые нуждаются в ремонте

Кабинет министров Украины изменил перечень строительных работ, для которых не нужно получать специальное разрешение.

Соответствующее решение зафиксировано в постановлении правительства "О внесении изменений в перечень строительных работ, при которых не требуются документы, дающие право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию". Документ вступит в силу сразу после официальной публикации.

Постановление предусматривает, что разрешения теперь не потребуются для таких работ:

  • замена труб водоснабжения и теплоснабжения;
  • оборудование дома индивидуальными счетчиками тепла;
  • ремонт кровли;
  • установка противопожарных систем;
  • устройство придомовой территории;
  • работы по теплоизоляции здания для зданий класса риска СС2 и СС3 (ранее – только для CC1).
Данные: juridicheskij-supermarket.ua

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Новые нормы касаются объектов, которые уже введены в эксплуатацию, и требуют капитального ремонта и технического переоснащения.

Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении.

Также сообщалось, что уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении – они взяли кредиты от государственных банков и утеплили свои дома:

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Тег строительство, ремонт, утепление, многоэтажка, ремонтные работы

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Сегодня

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