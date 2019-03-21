Украинцам упростили проведение ремонта в многоэтажках
Изменения касаются домов, которые нуждаются в ремонте
Кабинет министров Украины изменил перечень строительных работ, для которых не нужно получать специальное разрешение.
Соответствующее решение зафиксировано в постановлении правительства "О внесении изменений в перечень строительных работ, при которых не требуются документы, дающие право на их выполнение, и после завершения которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию". Документ вступит в силу сразу после официальной публикации.
Постановление предусматривает, что разрешения теперь не потребуются для таких работ:
- замена труб водоснабжения и теплоснабжения;
- оборудование дома индивидуальными счетчиками тепла;
- ремонт кровли;
- установка противопожарных систем;
- устройство придомовой территории;
- работы по теплоизоляции здания для зданий класса риска СС2 и СС3 (ранее – только для CC1).
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Новые нормы касаются объектов, которые уже введены в эксплуатацию, и требуют капитального ремонта и технического переоснащения.
Напомним, ранее "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении.
Также сообщалось, что уже полмиллиона украинцев экономят на отоплении – они взяли кредиты от государственных банков и утеплили свои дома:
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