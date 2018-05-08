Украинцы "бегут" из мегаполисов: почем сдают загородные дома на лето

В мае жители украинских мегаполисов традиционно перебираются в пригороды – подальше от многоэтажек и раскаленного асфальта. Самый высокий спрос – на дома возле рек, лесов или с хорошими транспортными развязками. Но чем ближе летний сезон, тем сложнее и дороже найти временное жилище за городом. Журналисты "Сегодня" выяснили, где и почем еще можно арендовать загородный дом.

Валентина Сегень сдает дом в аренду. В этом жилище в 20 километрах от Киева есть все удобства – от проточной воды до электродуховки. Женщина уверяет: здесь все делали для себя, но из-за нехватки денег двухэтажный дом в этом году вынуждены сдать.

"Внутри как-то своими силами позаканчивали, а фасад сделать не можем – очень дорого. Мы заодно хотим и утеплить и уже отделку сделать. А это баснословные сумы", – сетует Валентина.

Стоимость дачи с удобствами сейчас – от 40 тысяч гривен в месяц.

Самые шикарные варианты – еще в несколько раз дороже. На элитных дачах есть бассейны, тренажерные залы и сауны. Дом такого типа площадью 500 "квадратов" с восемью сотками земли стоит больше 100 тысяч гривен в месяц.

"Лучше всего начинать выбирать в феврале, когда рынок еще не совсем проснулся. Много сезонников появляются в марте-апреле, они снимают на 6 месяцев, на теплое время года, поэтому выбора становится намного меньше", – советует риелтор Евгений Островский

При этом дальше 30-40 километров от Киева арендаторы идут уже неохотно. Хотя цены здесь заметно ниже. Дешевле всего будет стоить "непрезентабельный" дом. Как объяснил риелтор Роман Вараница, факторы, которые "сбивают" цену – это отсутствие магазинов рядом, душ или туалет на улице и т.д.

Поэтому летний деревянный домик "без удобств" в 40 километрах от Киева можно найти за 3-4 тысячи гривен в месяц. А вот наличие водоема поднимает стоимость жилья как минимум на 10-15 тысяч гривен.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" узнали, можно ли недорого отдохнуть этим летом, и попытались вместить отдых с питанием и проживанием, а также проездом, комфортом да еще и на море в бюджет 10 тысяч гривен.