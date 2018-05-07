Куда бы ни ступила нога отпускника, главные условия для отдыха – смена обстановки и хорошее настроение

Журналисты решили узнать – можно ли недорого отдохнуть этим летом, и попытались вместить отдых с питанием и проживанием, а также проездом, комфортом да еще и на море в бюджет 10 тысяч гривен.

На старте поиска с оптимизмом смотрим за границу. Чтобы сэкономить, нужно планировать заранее. Или быть готовым вылететь в обеденный перерыв – по горящей путевке.

Турция – одно из самых популярных направлений. Украинцев принимают даже по ID-карте, заменившей внутренний паспорт. Слетать семьей из трех человек в Мармарис, на недельку стоит от 13 тысяч гривен вместе с питанием. Но это – акционный тур.

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"Горящий" Египет – от 16 тысяч на троих. Столько же – неделя на Солнечном берегу в Болгарии. Это все дороже, чем планировали. Так что вернемся в родные края.

Денег мало, но мысли о море не отпускают. Ищем счастья в Затоке. Теперь это один из любимых курортов украинцев.

Сегодня на пляжах еще можно найти место и хватает бюджетного жилья. От дома Валентины до моря 5 минут пешком. Комнату на троих в разгар лета она сдает за 450 гривен. Душ с горячей водой и туалет – на этаже.

Для тех, кто хочет жить прямо на пляже тоже есть варианты. Но за удовольствие первым занять место у воды нужно платить. Домик на троих – 600 гривен в сутки. И удобства на улице неподалеку.

Номер в отеле на первой линии плюс завтрак на троих – как два дня в домике на пляже – 1150 гривен.

В номере есть абсолютно все – это телевизор, кондиционер, холодильник. Фен, дополнительно могут предоставить утюг и чайник. В каждом номере есть балкон. С балкона гости могут наблюдать вид на бассейн и на Черное море.

Цены на еду тоже в ожидании старта сезона. Хотя возможно они и не вырастут (в минувшем году комплексный обед обходился в 60 -70 гривен).

Не подорожают, скорее всего, и пляжные развлечения.

5 минут на скутере – приблизительно 350 гривен, на банане – где-то гривен 150 с человека.

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Но пока желающих прокатиться с ветерком не сыщешь. Водичка – 16 градусов. Но чем теплее она становиться, тем меньше билетов в железнодорожных кассах.

Самый дешевый билет на поезд Киев – Одесса – 130 гривен. В пути придется провести почти 10 часов. На скором – 7 и 260 гривен. А вот из Харькова, например, прямой поезд в Одессу добирается 13 часов. Плацкартный билет – около 150 гривен, купейный – около пятисот. Дорога до Одессы из Львова – 12 часов. 140 гривен – плацкарт и 200 – купе. До самой Затоки из Одессы – электричка или маршрутка. 50 гривен и вот оно – море.

Кому надоело постоянно искать свободное место на пляже – горы зовут.

Хозяин гостинного двора в Яремче убеждает, за 10 тысяч можно получить хороший сервис.

По его словам номер на троих обойдется в 400 грн. Трансфер, питание и развлечения за отдельную плату, но все в рамках бюджета.

200 гривен с человека за домашний завтрак, обед и ужин. Можно позволить себе и ресторан.

Итого, неделя отдыха втроем в горах – 7 тысяч гривен. Можно и дешевле. Семья Савчук, например, готова потесниться в своем доме за 80 гривен с человека. Для дорогих гостей ничего не жалко. Получается – 1680 со всей семьи за неделю. А еще можно пользоваться хозяйской кухней. И виды тут не хуже, чем из гостиницы.

На развлечениях, кстати, тоже можно сэкономить. Подъем на Говерлу – бесплатно, как и купание в горных реках. А за 100 гривен местный гид и в горы проведет и лучших виноделов посоветует.

До Яремче удобнее добираться из Ивано-Франковска. Часовая поездка на автобусе или электричке 60 гривен максимум.

А вот до Ивано-Франковска из Киева дешевле добираться на поезде, около 8 часов. 145 гривен – плацкартный билет, 240 – место в купе. Из Харькова – только с пересадкой в Киеве. Это плюс 5 часов и еще минимум 200 гривен. Из Днепра до Ивано-Франковска тоже с пересадкой в столице. Минимум за 400 гривен.

Вывезти семью на дачу в пригороде – кажется самый недорогой вариант.

Если нет своей – можно взять в аренду. Например под Киевом такой ветхосоветский вариант с удобствами на улице, зато в гармонии с природой обойдется в 6 тысяч в месяц. Если вместе с гармонией хотите и комфорта, придется выложить не меньше 10 тысяч гривен.

Предложений сотни. От времянок до фешенебельных вилл. За месяц аренды этого домика в Конча-Заспе просят 104 тысячи гривен. Застройка тут плотная, но звездная. Неподалеку дачи Леонида Кравчука, Леонида Кучмы, Владимира Литвина, Юлии Тимошенко.

Селиться здесь считается особым шиком еще с советских времен. Правда, шик бюджетным не бывает.

Есть и вариант специально для тех, кто скучает за простыми деревенскими радостями. Месяц аренды традиционной мазанки в 100 километрах от Киева обойдется в 2 с половиной тысячи гривен. В цену входит рыбалка, поход за грибами и специальный бонус для жителей каменных джунглей – прополка грядок.

Свежайшее молоко, творог и домашние яйца можно купить у соседей. В конце огорода ручей с бобрами. Красота. Только вот душ с туалетом на улице.

Если битва за билеты к морю проиграна, денег нет, до отпуска далеко, а мысли об отпуске мешают работе – к вашим услугам старые добрые базы отдыха. Такие есть везде за городом. Хотя они чаще старые, чем добрые. Обстановка спартанская, поэтому доступная.

Зато на природе – в лесу возле речки. Для более требовательной публики – домики класса люкс.

Улучшенный домик является двухместным по стоимости 400 гривен. Если заезжет больше людей – комплектуется раскладушкой.

В общем, с бюджетом 10 тысяч гривен можно подыскать местечко под солнцем. Дороже и многолюднее – у моря. Дешевле и спокойнее – в селе или в горах. Куда бы ни ступила нога отпускника, главные условия для отдыха – смена обстановки и хорошее настроение.

Более подробно о том, в какие страны лучше отправиться этим лето, читайте в материале сайта "Сегодня": Летний отпуск: как спланировать отдых, куда поехать и не переплатить.

Напомним, что недавно, мы рассказывали о том, как правильно путешествовать с животными и какие нюансы необходимо учитывать.