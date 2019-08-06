Вложения в американскую недвижимость окупаются за восемь лет, уверяют специалисты

/ Фото: Pixabay

Украинцы заинтересовались жильем в США: как заработать на американских "квадратах" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B0 2019-08-06T08:12:00+03:00 Недвижимость Вложения в американскую недвижимость окупаются за восемь лет, уверяют специалисты

Желающих приобрести недвижимость за границей с каждым годом становится все больше – и не только в Украине. За 2018 год инвестиционные сделки на глобальном рынке коммерческой недвижимости установили рекорд, достигнув объема 733 млрд долларов.

Одной из популярных целей покупки недвижимости за границей является приумножение сбережений. В этом вопросе набирает популярность покупка квадратных метров в США, где продавать недвижимость легче и быстрее, чем в странах Европы.

А вот если целью инвестора является получение иностранного паспорта, то США не подойдут - покупка американской недвижимости не дает возможности получить гражданство. Кроме того, всегда следует помнить, что двойное гражданство в Украине незаконно.

"В Америке недвижимость с каждым годом стабильно прибавляет в цене – в среднем на 1-2%, а в некоторых регионах даже на 3% и выше. Если возле дома, в который вы инвестировали, построят хорошую школу или торговый центр – цена в один момент может вырасти на 10-15%. В Европе же часто наблюдается стагнация – цена либо стоит на месте, либо даже немного падает", – рассказал сайту "Сегодня" основатель международной компании "Второй паспорт" Юрий Моша.

Эксперт советует обратить внимание и на состояние американской экономики.

"По сравнению с Европой экономика США намного выше и, если вы покупаете с целью инвестиций и сдаете в аренду, то в Америке такая схема будет более надежной и стабильной. Никому не нужна ситуация, когда приобретенная недвижимость не сдается – если квартира или дом пустует, то инвестор не просто не зарабатывает, но и несет убытки – налоги и стоимость обслуживания. Там, где хорошая экономика – убытков не будет", – отметил Моша.

Сколько стоит жилье в США и как купить

Суммы 100 тысяч долларов, по словам специалистов, достаточно, чтобы купить квартиру во Флориде - одном из наиболее популярных штатов среди покупателей из Украины. При этом многие интересуются именно городом Майами, но там цены на квартиры стартуют от 300 тыс. долларов, а на виллы и дома – от 800 тысяч.

"Чтобы продемонстрировать уровень прибыли, возьмем небольшую квартиру-студию за 100 тысяч долларов. Она будет приносить 1800 долларов ежемесячно. Если отнять расходы и налоги, то вложение окупится ориентировочно за восемь лет", – подсчитал Моша.

Читайте также: Как правильно организовать и оформить покупку жилья за границей

Из более дешевых на стартовом этапе вариантов - побережье Мексиканского залива. В частности, в городе Норд-Порт можно стать владельцем земельного участка за 10 тысяч долларов и начать строительство своего дома, который в перспективе можно сдавать.

Чтобы совершить сделку покупки квартиры понадобятся только средства – физически в США можно даже не появляться. С помощью электронной цифровой подписи все оформляется онлайн. Впрочем, эксперты советуют все воспользоваться услугами адвоката – это обойдется в 3000 долларов, которые поровну делятся между продавцом и покупателем.

К тому же в Штатах есть схема покупки недвижимости по системе краудфандинга. Это происходит, когда строительная компания планирует построить многоквартирный дом под сдачу жилья в аренду и ищет для этого инвесторов. Собирается определенное количество желающих инвестировать. Каждый их них делает свой вклад в возведение этого объекта.

И когда дом достроен, управляющая компания, которой передается здание, заселяет его арендаторами, а общий доход от сдачи этих квартир делится между инвесторами пропорционально их вкладу в строительство.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как начать свой бизнес за границей. Историями успеха с нами поделились заробитчане, которые смогли исполнить свою мечту:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама