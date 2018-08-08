Украине нужен миллион квартир для создания "фонда арендных домов"
В правительстве хотят изменить ситуацию на рынке съема жилья
Минрегион планирует революцию на рынке аренды жилья — чиновники начали работу над созданием концепции "фонда арендных домов". Это будут дома, в которых квартиры — часть или все 100% — будут не продаваться, а сдаваться в аренду.
"Это позволит создать действенный рынок арендного жилья в Украине. Ведь сегодня более 70% такого жилья находится в тени, рынок не контролируется. При этом его регулирование сможет решить жилищную проблему многих украинцев", — заявил на днях замглавы Минрегионстроя Лев Парцхаладзе.
По оценкам министерства, сейчас потребность в арендном жилье по стране составляет примерно 1 млн квартир: в нем нуждаются иногородние госслужащие, переселенцы и незащищенные категории населения. А арендные дома, согласно ожиданиям Минрегионстроя, должны предлагать жилье по ценам, на 30—40% ниже рыночных.
Правда, судя по всему, министерский законопроект еще не скоро окажется в Верховной Раде: в правительстве только собирают предложения и вчера провели круглый стол по этому вопросу. Говорили о том, кто должен финансировать постройку арендных домов, кто будет их строить и управлять ими, а также какими будут требования к арендному жилью и условия съема.
"Если муниципалитеты будут выступать заказчиками, объемы строительства в Украине возрастут вдвое. И через пять лет у нас может появиться 25—30 млн кв. м арендного жилья" — объяснил Парцхаладзе.
Кстати, для многих стран мира арендные дома — обычное явление. К примеру, согласно данным Минрегионстроя, в Берлине в многоквартирных домах 89% жилья является арендным, в Женеве — 95%, в Амстердаме —86%, а в Лондоне показатель считается невысоким — 42%. Риелторы такую разницу объясняют просто: европейцы привыкли арендовать жилье, а украинцы во что бы то ни стало хотят обзавестись своим.
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Участники рынка говорят, что для внедрения "арендных домов" нужно придумать механизм, который устроит в первую очередь застройщиков.
"Сейчас строительным компаниям неинтересен такой вид застройки — это попросту невыгодно, поскольку дом, сдаваемый в аренду, начнет приносить прибыль через десятки лет, а учитывая не совсем стабильную ситуацию в экономике, это как минимум недальновидно, — говорит Ирина Зайченко из столичного агентства недвижимости. — Во-вторых, застройщику нужны деньги, желательно быстрые, чтобы строить объекты. Именно поэтому рынок строительства сейчас заточен под долгосрочное инвестирование жильцами своих будущих квартир — существуют десятки вариантов. И третья проблема — ответственность. Куда проще построить дом, продать в нем квартиры и сдать в эксплуатацию, чем годами содержать его на балансе, искать обслуживающий персонал и при этом еще и надеяться на прибыль".
Кроме того, по мнению экспертов, арендное жилье может создать проблемы и съемщикам:
"Арендатор имущества, в отличие от арендатора земли, полностью бесправен в отстаивании своих базовых прав на безопасную окружающую среду, соблюдение норм строительства, эксплуатации и тому подобное. Только владелец имеет право подавать иски и ходатайства по отстаиванию прав на безопасное проживание", — считает эксперт по госуправлению и градостроительству Виктор Глеба.
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Налоги, договоры и учет арендодателей
Юристы говорят, что на рынке аренды жилья существует еще целый ряд проблем, которые требуют внимания чиновников. И одна из них — полное отсутствие судебной защиты договоров аренды как для арендаторов, так и для арендодателей:
"В этом направлении больше всего нужны законодательные изменения, и это то регулирование, которого как раз все ждут от государства", — объясняет адвокат Дина Дрыжакова.
В остальном же, по словам Дрыжаковой, взять украинский рынок аренды жилья под госконтроль — задача не из легких.
"Доказать, что человек сдает квартиру другому за деньги, практически невозможно. И это основная проблема, потому что без механизма учета арендодателей никакого контроля быть не может. Что касается введения налога, то он должен быть минимален или вообще отсутствовать. Потому что любой налог с аренды жилья ляжет на квартиросъемщика и приведет к повышению цен. В идеале это должна быть простая система онлайн-регистрации и учета арендодателей без беготни и бюрократии. Чтобы человек это делал, просто чтобы в случае необходимости иметь документы для суда. Иначе вывести этот рынок из тени не удастся".
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