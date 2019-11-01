В Берлине запретили повышать цены на аренду жилья: можно ли так сделать и в Киеве

В столице Германии, а еще в Барселоне и Париже местные власти запрещают поднимать стоимость аренды выше установленного максимума

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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Не больше 9,8 евро за квадратный метр: сенат Берлина на пять лет запретил поднимать стоимость аренды жилья. Это касается недвижимости, которая была построена до 2013 года. Нововведение должно заработать с 2020 года.

Для сравнения, в украинской столице аренда квартиры площадью 21 кв. м обойдется минимум в 6500 грн. Это 11,31 евро за квадратный метр, и это самая низкая цена за однокомнатную квартиру, которую удалось найти.

Может ли Киев перенять опыт Берлина, и стоит ли это делать, разбирался сайт "Сегодня"

Зачем ограничивать стоимость аренды жилья

В Германии меньше половины жителей владеет своим жильем. Остальные 58% – арендуют. В Берлине этот показатель достигает 85%. Поэтому арендаторы объединились в Германский союз квартиросъемщиков (Deutscher Mieterbund), без их ведома не принимается ни один закон, который касается аренды недвижимости.

Именно эта организация добивалась ограничения роста стоимости аренды жилья. За последних десять лет аренда жилья в Берлине выросла на 104% – это основной факт, на который ссылаются члены союза. С 2015 года в Берлине нельзя поднимать арендную плату больше, чем на 10% от средней по району, где расположена квартира. И недавно Сенат Берлина одобрил решение заморозить цены на рынке на пять лет. Ограничения устанавливают максимальную стоимость аренды квадратного метра в 9,8 евро. Норма касается жилья, которое было сдано в эксплуатацию с 2003 по 2013 год, и не касается новостроек. Если квартира находится в хорошем жилом районе, стоимость аренда может составить 10,55 евро/кв.м.

Закон затронет 1,5 млн домов в Берлине.

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Подобное происходит не только в Германии. Правительство автономного испанского региона Каталония в мае этого года утвердило указ о регулировании рынка аренды жилья. Арендную плату контролируют через официальный справочный индекс цен за квадратный метр в тех районах, где цены на аренду считаются высокими. Указ распространяется на жилье площадью 150 кв. м и менее. А максимальная цена не может превышать 10-20% от установленной базы.

Похожие ограничения есть в Париже. Столица Франции условно разделена на 80 секторов, в каждом есть базовая цена аренды жилья для каждого типа квартир. Эта цена зависит от количества комнат, года постройки, а также наличия мебели. Арендатор не может устанавливать цену, больше чем 20% от базовой суммы.

А вот в Австрии пошли другим путем – уже несколько десятилетий подряд в стране активно строят социальное жилье, которое на сегодня составляет 20% от всего жилого фонда Австрии. Это тормозит рост цен на аренду.

В Киеве дороже, чем в Берлине

В массовом сегменте стоимость аренды жилья в Киеве такая же, как и в Берлине, тем более, при нынешнем курсе, отмечают аналитики DOM.RIA. А если квартира с хорошим ремонтом, в современных жилых комплексах, то цена может быть и выше.

/ Фото: Анастасия Искрицкая

Самая низкая цена аренды квартиры в Киеве, которую сайту "Сегодня" удалось найти на порталах объявлений, – 6500 грн/мес. Это квартира площадью 21 кв.м на окраине города. В пересчете это 11,31 евро за квадратный метр.

"Минимальные цены на однокомнатные квартиры в Киеве сейчас от 7500-8000 грн. Как всегда, осенью была повышенная активность в сегменте дешевого жилья. За этот период цены выросли на 10-12%. Сейчас спрос успокоился, и цены стабилизировались", – говорит Эдуард Базус, директор департамента Ассоциации Риелторов Украины.

При этом, существует сегмент жилья, за который арендаторы согласны переплачивать, отмечают аналитики DOM.RIA. Это квартиры в современных комплексах, с полной инфраструктурой, закрытой территорией, наличием парков и озер.

"У нас цену определяет спрос и предложение. Если арендаторы не захотят платить по таким ценам, то и цены будут снижать. Существует еще одна точка зрения экспертов: когда вернут нормальную ипотеку, то активность рынка аренды может сократиться на 35 – 40%", – говорит эксперт аналитического центра DOM.RIA Анатолий Топал

При этом, Украину не обошла мировая тенденция, когда платежеспособные слои населения предпочитают аренду жилья, а не покупку, говорит Топал. Это связано с упрощением трудовой миграции, нежеланием привязываться к одному месту жительства и так далее.

Тем не менее, до европейских показателей нам далеко. Если в Европе примерно 60-70% жилого фонда – арендное, то в Украине, по словам бывшего замминистра Минрегиона Льва Парцхаладзе, этот процент официально не превышает 5-10%. А 90% рынка арендного жилья находится в тени и никак не регулируется.

Можно ли в Украине остановить рост цен на аренду жилья

Запретить повышать стоимость аренды в Киеве или другом городе Украине невозможно. И дело не в том, что рынок в тени. Эдуард Базус, напротив, считает, что рынок аренды жилья достаточно прозрачный. Ведь жилье сдается открыто и договоры не нужно дополнительно где-то регистрировать. Другой вопрос, что арендодатель сам не платит налоги – это нарушение налоговой дисциплины и это его ответственность.

"Установить ограничения в Украине невозможно. И это не потому, что у нас рынок не такой, или спрос не удовлетворен, или еще что-то. У нас совсем другое законодательство. Государство никак не влияет на цены жилья – это было бы совсем не рыночное ценообразование. Ростки социализма, которые наблюдаются в Германии, Швеции, Дании и еще некоторых странах, где регулируются цены на жилье – у нас такого нет даже в мыслях законодателей. У нас нет монополии и рынок сам себя отлично регулирует", – комментирует Эдуард Базус.

Для сравнения, в Киеве жилье в аренду сдают граждане. А в Берлине, согласно сайту Германского союза квартиросъемщиков, 95% жилья в аренде принадлежит частным компаниям.

Фото: А. Гончаров

Однако в Украине не раз заводили разговоры о том, чтобыстроить государственное жилье под аренду. Такие предложения в правительстве выдвигают ежегодно. Строить жилье под аренду экс-министр регионального развития Геннадий Зубко предлагал еще 2015-м. О том, что такой законопроект разрабатывается, перед увольнением в сентябре 2019 года заявлял Лев Парцхаладзе. Предлагалось строить муниципальное и государственное жилье для госслужащих, плюс, речь шла о жилье, которые будут строить и сдавать частные застройщики.

Но строительство арендного жилья практически не интересует застройщиков. Недвижимость для аренды нужно не только построить, но еще и постоянно обеспечивать его эксплуатацию, говорят в "Укрбуд". А сам дом под аренду будет окупаться 30-40 лет, пока наниматели платят помесячно. Это не позволит начать новый проект сразу же после завершения предыдущего. Стройфирмы больше заинтересованы в том, чтобы продавать квартиры, быстро возвращать вложенные деньги и направлять их на строительство новых объектов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о ТОП-способах сэкономить на аренде.

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