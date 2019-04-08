Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости недвижимости

В Кабмине подсчитали квартиры, приобретенные для детей-сирот

Сегодня, 18:06

О результатах работы правительства отчитался Андрей Рева

Фото: Pixabay
В Кабмине подсчитали квартиры, приобретенные для детей-сирот //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b62/404/5cab6240498d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b62/404/5cab6240498d9.jpg Недвижимость О результатах работы правительства отчитался Андрей Рева

В течение двух лет для детей-сирот в Украине приобрели почти 1300 квартир.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время встречи с главой представительства Детского Фонда ООН в Украине Лоттой Сильвандер, сообщается на правительственном портале.

"Правительство Владимира Гройсмана стало первым за 28 лет, которое поставило перед собой задачу ликвидировать проблему отсутствия жилья у детей-сирот. В течение последних двух лет на выделенные нами средства было приобретено 1297 квартир для детей-сирот", – сказал он.

По его словам, в первую очередь жильем обеспечивались дети, которые на тот момент стали выпускниками высших учебных заведений.

"В прошлом году мы полностью закрыли потребность обеспечения жильем этой категории детей, и такая же задача стоит перед нами на этот год. Мы не покупаем квартиры, а предоставляем этим детям деньги, а они при содействии местных органов власти покупают себе жилье", – рассказал Рева.

Напомним, 13 марта 2019 года Кабинет министров проанализировал существующие программы, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в стране, а также обсудил новые инициативы. В частности, Гройсман заявил, что в 2018 году "впервые приобрели 829 квартир для тех, кто воспитывался только в детских домах".


Сиротство является одной из острых социальных проблем Украины. Тысячи детей остаются без родных по разным причинам и попадают в интернатные учреждения. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Участники программы "Сиротству – нет!": мы не делим детей на своих и не своих".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег недвижимость, квартиры, сироты, Рева

Вы сейчас просматриваете новость " В Кабмине подсчитали квартиры, приобретенные для детей-сирот". Другие Новости недвижимости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит первое общежитие для парней-сирот в Киеве – фото

3 апреля, 18:25

Молодые мужчины смогут три года жить в нем бесплатно

"Творить добро — это значит всех любить": воспитанники детских домов семейного типа помогли Фонду Рината Ахметова создать "Карту добрых дел"

4 апреля, 07:12

Дети из ДДСТ создали "Карту добрых дел" — путь к милосердию

Матпомощь в Киеве: кто и сколько получит в 2019 году

22 марта, 13:12

Соцвыплаты будут в размере 1500, 1400 и 1000 гривен

Участники программы "Сиротству – нет!": мы не делим детей на своих и не своих

6 февраля, 12:04

Фонд Рината Ахметова помогает встретиться детям и родителям

10 ошибок, которых не совершают сильные люди

Типы фигуры: что наш силуэт говорит о нас?

''Я не выполнил свой долг'': ветеран АТО сделал мощное заявление

Йод и перекись: в Украине под запретом 18 популярных препаратов

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Ушел из жизни актер Булдаков

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Пять любимых фраз нарциссов и социопатов

Троицкий рассказал, как Медведев обманул Макаревича

10 хорошеньких актрис, сыгравших в кино ботаничек
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

Вчера, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

Вчера, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

Вчера, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Кремль уличили в сокрытии правды о Крымском мосте

«Феномен» Тигипко. Как богатеют во время войны

10 российских сериалов, за которые не стыдно