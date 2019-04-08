В Кабмине подсчитали квартиры, приобретенные для детей-сирот

О результатах работы правительства отчитался Андрей Рева

Фото: Pixabay

В Кабмине подсчитали квартиры, приобретенные для детей-сирот //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b62/404/5cab6240498d9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b62/404/5cab6240498d9.jpg 2019-04-08T18:06:00+03:00 Недвижимость О результатах работы правительства отчитался Андрей Рева

В течение двух лет для детей-сирот в Украине приобрели почти 1300 квартир.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время встречи с главой представительства Детского Фонда ООН в Украине Лоттой Сильвандер, сообщается на правительственном портале.

"Правительство Владимира Гройсмана стало первым за 28 лет, которое поставило перед собой задачу ликвидировать проблему отсутствия жилья у детей-сирот. В течение последних двух лет на выделенные нами средства было приобретено 1297 квартир для детей-сирот", – сказал он.

По его словам, в первую очередь жильем обеспечивались дети, которые на тот момент стали выпускниками высших учебных заведений.

"В прошлом году мы полностью закрыли потребность обеспечения жильем этой категории детей, и такая же задача стоит перед нами на этот год. Мы не покупаем квартиры, а предоставляем этим детям деньги, а они при содействии местных органов власти покупают себе жилье", – рассказал Рева.

Напомним, 13 марта 2019 года Кабинет министров проанализировал существующие программы, направленные на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в стране, а также обсудил новые инициативы. В частности, Гройсман заявил, что в 2018 году "впервые приобрели 829 квартир для тех, кто воспитывался только в детских домах".

Сиротство является одной из острых социальных проблем Украины. Тысячи детей остаются без родных по разным причинам и попадают в интернатные учреждения. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Участники программы "Сиротству – нет!": мы не делим детей на своих и не своих".

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