Участники программы "Сиротству – нет!": мы не делим детей на своих и не своих

Фонд Рината Ахметова помогает встретиться детям и родителям

Семья Раранчук. Дети - смысл жизни для родителей. Фото: fdu.org.ua

Участники программы "Сиротству – нет!": мы не делим детей на своих и не своих Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ce/879/5c59ce879ba3a.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ce/879/5c59ce879ba3a.png 2019-02-06T12:04:00+02:00 Украина Фонд Рината Ахметова помогает встретиться детям и родителям

Счетчик Всеукраинского портала национального усыновления "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова показывает цифру 9275. Именно столько маленьких украинцев нашли свои семьи — приемных родителей, тепло, любовь и ласку. Портал работает в рамках программы "Сиротству — нет!" более 9 лет.

Право на детство

"За время работы портала мы видели разнообразные ситуации: усыновление сразу трех-четырех братьев и сестер, устройство в семьи украинцев детей с инвалидностью, а также с ВИЧ, воссоединение родных братьев и сестер в одной семье. Мы наблюдали, как со временем дети взрослели и менялись в семьях, как развивали свои таланты и умения. Каждый ребенок, которого взяли в семью, получил не только родительскую любовь и заботу, но и шанс на счастливое будущее", — рассказала Юлия Матковская, специалист программы "Сиротству — нет!".

Сиротство является одной из острых социальных проблем Украины. Тысячи детей остаются без родных по разным причинам и попадают в интернатные учреждения. Однако даже самый уютный детский дом не заменит ребенку тепло семейного очага, а самые добрые воспитатели — мамину ласку и нежность. Каждый ребенок должен расти в любящей семье. Каждый имеет право на счастливое детство. Именно поэтому целью программы и портала "Сиротству — нет!" стали поиски семьи для каждого ребенка.

Все родные

Истории детей, попавших в семью благодаря порталу "Сиротству — нет!", не могут оставить никого равнодушными. Многие родители находили своего ребенка на портале, лишь один раз взглянув в глаза малыша на фото. Кто-то принимал в семью подростка с целым букетом диагностированных заболеваний, а потом постепенно, после многочисленных обследований, снимал страшные диагнозы, давая ребенку шанс на нормальную счастливую жизнь. Украинцы берут в семьи по двое-трое человек — братьев и сестер, забирают малышей, узнавших с самого раннего детства, что такое голод и нищета. Маленькие души, замерзшие от первого предательства в их жизни, оттаивают, отогреваются, и вот уже "мама" это не просто слово, а реально существующий человек.

"Мама, зачем ты целуешь меня на ночь и говоришь "спокойной ночи?" — удивлялся в первые дни пребывания в своей новой семье семилетний Богдан, воспитанник детского дома семейного типа Сидоренко в Мариуполе. Мама-воспитатель Наталья отвечала: "А как же иначе?".

Любовь в этой семье получает и родная дочь Настя, и каждый из шести воспитанников.

"Мы не делим детей на своих и не своих. Все наши, родные. Они наш смысл жизни!" — говорят жители Киевской области Николай и Ирина Раранчук, родители-воспитатели ДДСТ.

И с ними согласны все восемь "их" детей.

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Лидеры

Фонд Рината Ахметова после усыновления продолжает помогать опекунам, приемным родителям и родителям-воспитателям детских домов семейного типа. Для них проводятся вебинары с психологами, тренинги, оказывается помощь детским домам семейного типа.

"Все эти годы суть программы "Сиротству — нет!" остается неизменной — помочь гражданам Украины найти детей. Для этого на Всеукраинском портале национального усыновления "Сиротству — нет!" размещены анкеты 5441 мальчика и девочки, а сама программа, работающая в партнерстве с Министерством соцполитики и социальными службами, стала тем невидимым мостиком, который помогает детям и их будущим родителям встретить друг друга, — рассказали в Фонде. — Сегодня программа и портал — лидеры национального усыновления!".

"Благодаря Ринату Ахметову создана наша семья, благодаря ему все дети имеют крышу над головой. Без его поддержки мы бы не справились. Мы очень благодарны за этот кусочек счастья, который он нам подарил!" — утверждает мама-воспитатель ДДСТ из Святогорска Ирина Сербина, в семье которой — 12 детей.

При содействии программы "Сиротству — нет!" в Украине создан 41 детский дом семейного типа, открыты центры матери и ребенка, социальная квартира для адаптации подростков, центр социальной поддержки детей и семей. Аналогов этой программы и портала в Украине нет.

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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