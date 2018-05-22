В Киеве взлетели цены на аренду жилья

Сегодня, 13:15

Жителям других крупных городов Украины тоже грозит рост цен, предупреждают эксперты


В Киеве подорожала долгосрочная аренда жилья – за месяц цены вросли на 15-30%. Обычно к лету аренда, наоборот, дешевела. Журналисты "Сегодня" выяснили, почему растут цены и сколько теперь стоит снять жилье в столице.

Цены на бюджетные однокомнатные в спальных районах стартуют от 5000 гривен без "коммуналки". Вместе с ней за скромное жилье придется выложить минимум 6000 гривен.  За эти деньги предлагают, как квартиры с ремонтом и техникой, так и "убитые" – с советским интерьером, старой мебелью и сантехникой.

"Цены на продовольствие, услуги, которыми пользуются обыватели, возрастают, поэтому арендодатели, пользуясь тем, что растут зарплаты, пенсии, начали поднимать стоимость аренды. Они видят, что арендаторы готовы платить", – объясняет эксперт по недвижимости Андрей Романов.

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При этом спрос, по словам риелтора, не падает. Однокомнатные квартиры эконом-класса по 5000 гривен по популярности на первом месте. На втором – бюджетные "двушки". Их стоимость стартует от 6000 гривен. Еще около 2000 гривен придется выложить за коммунальные услуги.

Более состоятельные украинцы выбирают квартиры бизнес-класса. За них в спальных районах просят от 10 до 15 000 гривен в месяц. Плюс "коммуналка" – 2500 гривен. За такие же деньги можно снять апартаменты в центре. Правда, без роскоши.

Очередное подорожание аренды жилья может ждать украинцев уже в сентябре. Причем коснется оно не только киевлян, но и жителей всех отечественных мегаполисов. По прогнозам, квартиры подскочат в цене еще на 10-15%. 

Кроме того, правительство собирается поменять правила аренды жилья и вывести этот рынок из тени.

Как известно, в мае жители украинских мегаполисов традиционно перебираются в пригороды. Самый высокий спрос – на дома возле рек, лесов или с хорошими транспортными развязками. Журналисты "Сегодня" выяснили, где и почем еще можно арендовать загородный дом.
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Источник:

"Сегодня"

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