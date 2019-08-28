В Украине активизировались "черные" риелторы и нотариусы

Мошенники часто вступают в сговор с юристами и государственными уполномоченными

Аферы в Украине все чаще уходят в онлайн, например недавно мошенники освоили новый способ интернет-обмана. Однако аферисты не забывают и о "традиционных" преступных схемах. Например, так называемые "черные" риелторы и "черные" нотариусы в сговоре с судьями и адвокатами все чаще обманывают покупателей недвижимости.

Так, сотрудники СБУ задержали семерых членов такой банды. Новости "Сегодня" отыскали жертв мошеннической схемы.

Жертва квартирной аферы Ольга Шенер купила однокомнатную квартиру два года назад, сделала ремонт, но уже через четыре месяца столкнулась с проблемой.

"По почте получила извещение из прокуратуры, что был наложен арест на квартиру", – говорит Ольга.

Она купила жилье за 25 тыс. долларов у риелтора, которого посоветовала подруга. Документы на недвижимость проверили в бюро технической инвентаризации (БТИ).

"Она говорила, что квартира "чистая", что это бабушка отписала внучке. Внучке эта квартира, мол, не нужна, она просто не живет в Киеве", – рассказывает Ольга.

Впоследствии оказалось, что никакой внучки у бабушки не было. А после ее смерти квартира должна была отойти городу.

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Во время следствия Ольга узнала, что в деле работали два риелтора: одна искала квартиры с одинокими собственниками, которые впоследствии при странных обстоятельствах умирали, вторая – доверчивых покупателей. Афер провернули на пять миллионов гривен.

"Если квартира перепродавалась за последний год несколько раз, очень внимательно к этому отнеситесь. Недавно арестовали очередную банду черных регистраторов", – предупреждает вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал.

Два судьи, несколько нотариусов и адвокатов три года действовали по схеме: к судьям в Донецкой или Херсонской области поступал иск о присвоении коммунальной недвижимости одним и тем же лицом, только по разным паспортам. Судьи выносили приговор, а нотариусы спешно переоформляли право собственности.

С 2015 года Минюст открыл реестры недвижимого имущества. Просматривать их могут все, а перерегистрировать недвижимость – только авторизованные нотариусы. И вот среди них оказалось немало нечистых на руку.

"За ночь могут вашу недвижимость перерегистрировать на других лиц, это возможно", - предостерегает Топал.

В Минюсте признают: реестры после открытия не защитили должным образом. Поэтому теперь работают над исправлением ошибок.

"Мы хотим, чтобы совершение рискованных регистрационных действий было возможно только с большим набором необходимых документов, подтягиванием другой информации, судебных решений", – говорит директор Департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины Владислав Власюк.

Обманутых квартирными мошенниками, остающихся без надежды вернуть украденные деньги, – тысячи по всей стране.

Напомним, ранее новости "Сегодня" выяснили, как не снять несуществующее жилье на время отпуска в Украине.

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