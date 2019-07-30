Ситуация на рынке вторичного жилья стабильнее, чем на "первичке"

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

В Украине подорожали квартиры: эксперты рассказали, что будет с ценами дальше https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%8B%20%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D1%80 2019-07-30T10:33:42+03:00 Недвижимость Ситуация на рынке вторичного жилья стабильнее, чем на "первичке"

Стоимость покупки жилья в Украине выросла. Так, по данным Госстата, в среднем цены на квартиры "первички" за последние полгода поднялись на 6%, а на "вторичке" - на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Опрошенные новостями эксперты утверждают, что на этом рост цен успокоится.

"Если говорить о "первичке", то там стоимость всегда понемногу поднимается из-за подорожания энергоресурсов, но до конца года, если ничего не произойдет, вырастет максимум на 5%, не больше", — считает аналитик по недвижимости Сергей Костецкий.

Он добавляет, что ситуация на вторичном рынке и вовсе останется на том же уровне, что и сейчас.

"Здесь все стабильнее, поскольку этот рынок всегда долларовый. До осени же никаких колебаний цен на вторичке не предвидится", — говорит эксперт.

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Однако риелтор Максим Ермоленко иного мнения. Он отмечает, что сегодня на покупку есть спрос, а потому, по его оценкам, продажа недвижимости вырастет осенью на 12-17%.

Подробнее о том, что происходит на рынке жилья, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Аренда квартир в Украине: недвижимость вот-вот начнет дорожать".

Также новости "Сегодня" рассказывали, из-за чего дорожают квартиры в столице. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

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