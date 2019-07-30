В Украине подорожали квартиры: эксперты рассказали, что будет с ценами дальше

Стоимость покупки жилья в Украине выросла. Так, по данным Госстата, в среднем цены на квартиры "первички" за последние полгода поднялись на 6%, а на "вторичке" - на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Опрошенные новостями эксперты утверждают, что на этом рост цен успокоится.
"Если говорить о "первичке", то там стоимость всегда понемногу поднимается из-за подорожания энергоресурсов, но до конца года, если ничего не произойдет, вырастет максимум на 5%, не больше", — считает аналитик по недвижимости Сергей Костецкий.
Он добавляет, что ситуация на вторичном рынке и вовсе останется на том же уровне, что и сейчас.
"Здесь все стабильнее, поскольку этот рынок всегда долларовый. До осени же никаких колебаний цен на вторичке не предвидится", — говорит эксперт.
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Однако риелтор Максим Ермоленко иного мнения. Он отмечает, что сегодня на покупку есть спрос, а потому, по его оценкам, продажа недвижимости вырастет осенью на 12-17%.
Подробнее о том, что происходит на рынке жилья, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Аренда квартир в Украине: недвижимость вот-вот начнет дорожать".
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