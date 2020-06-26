В Украине хотят запретить аренду квартир без риелторов

Самих брокеров обяжут проходить экзамены и внесут в специальный реестр

В парламенте Украины зарегистрирован законопроект № 3618 "О риелторской деятельности". Законопроект, в частности, предлагает разрешить покупку или аренду недвижимости исключительно через риелторов. Сами риелторы при этом будут обязаны проходить экзамены для квалификации, что уже предлагалось ранее.

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Новый проект закона направлен на рассмотрение в профильный комитет, свидетельствуют данные с официального сайта Верховной Рады.

Чтобы контролировать выполнение нормы о покупке/аренде жилья только через посредника, в Раде предлагают создать новый сервис – Единую информационную базу, которая будет открытой и доступной в онлайне. Планируется, что риелторы будут вносить в нее информацию по договорам, каждому из которых присвоят уникальный номер. Незарегистрированные в базе договоры будут считаться незаконными.

Рекламу продажи или предоставления недвижимости в аренду тоже предлагают разрешать только через риелторов. Механизм такой: продавец или арендодатель должен будет ключать в рекламу номер паспорта объекта, который ему выдаст риелтор. Реклама без номера грозит штрафом в 47,2 тыс. гривен.

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Что касается экзаменов для риелторов, то контролировать его прохождение собираются через еще один электронный сервис – реестр риелторской деятельности. Сам экзамен будет проводить комиссия "Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности". Она же должна заниматься реестром.

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Если закон будет принять, работа без прохождения экзамена обойдется риелторам в 8,5-17 тыс. гривен штрафа с компенсацией прибыли. А если нарушитель снова попадется, заплатить нужно будет уже 17-34 тыс. гривен штрафа с конфискацией.

Авторы законопроекта считают, что их предложения позволят детенизировать рынок недвижимости.

Напомним, ранее эксперты также объяснили сайту "Сегодня", почему после карантина в Украине станет больше долгостроев.

Также специалисты рассказывали, что будет с украинским рынком недвижимости после карантина:

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