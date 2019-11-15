В Украине пустили с молотка 1,5 тысячи земельных участков: назван ТОП-5

Торги арестованной и банковской землей проводятся на онлайн-аукционе

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Государственное предприятие "СЕТАМ", которое ранее завершило эксперимент с онлайн-арендой земли, продало с 2017 года на электронной площадке OpenMarket 1587 лотов с земельными участками. Общая стоимость участков составила 519,6 млн гривен. Речь идет о продаже арестованных участков, а также добровольной продаже земли из собственности банков – на эти виды имущества не распространяется земельный мораторий.

"Среди [проданных участков] 1572 лота на 370,75 млн гривен было продано от Государственной исполнительной службы и 15 лотов на 48,86 млн гривен от банков из добровольной продажи", - сообщила пресс-служба OpenMarket.

При этом среднее повышение в ходе торгов от стартовой цены составило 36,7%, подсчитал гендиректор СЕТАМа Виктор Вишнев.

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ТОП-5 самых дорогих проданных земельных участков:

Земельный участок 0,3324 га в Киеве от Укргазбанка. Цена продажи – 55,17 млн гривен.

Земельный участок 0,8023 га в Киеве от Укргазбанка. Цена продажи – 40,9 млн гривен.

Земельный участок общей площадью 0,7 га от Ощадбанка. Цена продажи – 33,7 млн гривен.

Земельный участок, площадью 5,7327 га в Киеве от Государственной исполнительной службы. Цена продажи – 24 млн гривен.

Земельный участок площадью 0,4141 га в Киеве от Государственной исполнительной службы. Цена продажи – 7,02 млн гривен.

"Открытость и состязательность порождают сильную конкуренцию среди покупателей. В качестве примера, лот с имущественными правами на земельный участок для строительства и обслуживания жилого дома в Голосеевском районе. Тогда цена от начальной увеличилась на 11 656%. За лот боролись 34 участника", – отметил Вишнев.

Ранее сообщалось, что государственный Укргазбанк провел торги на OpenMarket по реализации 85 лотов на сумму 1,32 млрд гривен. В списке лотов значится часть столичного завода "Арсенал".

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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