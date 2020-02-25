В Украине пустили с молотка арестованную землю площадью с Сингапур

Подобные торги ведутся в стране с 2016 года

Через Сервис электронных торгов арестованным имуществом (OpenMarket ГП "СЕТАМ"), глава которого подал в отставку, продали 1784 лотов с арестованными земельными участками на 428,51 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба OpenMarket.

"Общая площадь проданных на аукционе арестованных земельных участков за более чем три года составляет 72 тыс. га, что достигает размеров Республики Сингапур", - говорится в сообщении.

Торговая площадка напомнила, что продает арестованные земельные участки с октября 2016 года, когда вступил в силу закон "Об исполнительном производстве".

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"Рост цены на продажу арестованной земли поражает, ведь на данный момент удалось дополнительно к стартовой цене заработать уже более 52 млн гривен. Конкуренция между участниками аукционов за земельные участки показывает хорошие результаты. Например, участок в Кропивницком продали с приростом 4795%. Другой земельный участок в Запорожье ушел с молотка за полмиллиона гривен, при том вначале аукциона его цена составляла 19 тысяч гривен", – добавил и.о. гендиректора "СЕТАМ" Николай Писанчин.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о самых интересных лотах СЕТАМ и выяснял, какое дело можно открыть благодаря приобретению арестованного имущества.

Кроме того, новости "Сегодня" выясняли, как OpenMarket предлагает пускать с молотка памятники Ленину. Подробнее об этом узнавайте из нашего сюжета:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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