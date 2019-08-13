Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

В Украине снова выдают "теплые кредиты" для ОСМД: в какие банки обращаться

Сегодня, 14:03

Объединения собственников многоквартирных домов могут компенсировать утепление жилья на 70%

/ Фото: Евгения Давыденко, Сегодня

Государственные Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк возобновили выдачу "теплых кредитов" для объединений совладельцев многоквартирных домов. Об этом сообщило Госагентство по энерегоефективности и энергосбережению на официальной странице в Facebook. Прием заявок на "теплые кредиты" от частных домохозяйств завершился еще в конце мая.

Так, председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и глава правления Ощадбанка Андрей Пышный заключили дополнительный договор о сотрудничестве по софинансированию выделенных правительством 380 млн гривен для утепления. Позже в ведомстве заявили, что выдачу "теплых кредитов" возобновили также Приватбанк и Укргазбанк.

Читайте также: Украинцев ждут новые программы по утеплению домов

Реклама

В Госэнергоэффективности напомнили, что для получения возмещения ОСМД должны подать в банки подтверждающие документы и акты выполненных работ до 30 ноября.

В тренде
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой Руслан Рябошапка, претендент на кресло генпрокурора
Фото: president.gov.ua

"Это уникальная возможность для еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 000 семей) в этом году привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов"; получить до 70% возмещения из госбюджета; получить дополнительные компенсации из местных бюджетов; экономить 50% и более на коммунальных услугах; повысить стоимость квартир в утепленных многоэтажках в среднем на 30%; жить в тепле и комфорте", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее новости "Сегодня" пообщались с жителями домов, в которых провели тепломодернизацию, и выяснили, сколько удается сэкономить на отоплении после проведения энергоэффективных мер:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Ощадбанк ОСМД ПриватБанк Госэнергоэффективности теплые кредиты

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Дании ввели ипотеку под ноль процентов
В Дании ввели ипотеку под ноль процентовНедвижимость
Украинцы заинтересовались жильем в США: как заработать на американских
Украинцы заинтересовались жильем в США: как заработать на американских "квадратах"Недвижимость
Аренда квартир для студентов: сколько стоит жилье около главных вузов страны
Аренда квартир для студентов: сколько стоит жилье около главных вузов страныНедвижимость
Украина готовится к запуску рынка земли: как настроить работу государственных органов
Украина готовится к запуску рынка земли: как настроить работу государственных органовЭкономика
Застройка городов-миллионников: в Кабмине предложили ввести мораторий
Застройка городов-миллионников: в Кабмине предложили ввести мораторийНедвижимость
В Украине снова выдают
В Украине снова выдают "теплые кредиты" для ОСМД: в какие банки обращатьсяНедвижимость

Новости партнеров

Loading...