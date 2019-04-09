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В Украине ужесточают требования к застройщикам: Гройсман раздал поручения

Сегодня, 13:55

Пермьер-министр обратил внимание на серьезные проблемы жителей новостроей

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Александр Яремчук, Сегодня
В Украине ужесточают требования к застройщикам: Гройсман раздал поручения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c79/869/5cac798691960.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c79/869/5cac798691960.jpg Недвижимость Пермьер-министр обратил внимание на серьезные проблемы жителей новостроей

Несмотря на изменения в государственных строительных нормах, в районах массовой новой застройки в Украине не хватает учреждений социальной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, который дал Министерству регионального развития поручение разобраться с ситуацией.

"Дал поручение Минрегионстрою - проанализировать состояние застройки украинских городов и районных центров. Появляются новые жилые массивы, в стоимость квартир и магазинов закладываются средства и на социальную инфраструктуру. Но по факту – школ, садиков, поликлиник недостаточно", - написал Гройсман на своей странице в Twitter.

В частности, премьер-министр потребовал ужесточить требования к застройщикам. Он заверил, что как только будет готов проект, правительство его утвердит.

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"Требую от Минрегиона разработать... более жесткие требования к застройщикам о наличии социальной инфраструктуры в новых массивах. Жилье строится быстро, люди платят большие средства, а потом страдают. При отсутствии школ дети вынуждены учиться в три смены! Я не против деятельности застройщиков, но где инфраструктура для жителей? Средства на нее есть! Я даю две недели – рассчитываю увидеть развернутый анализ ситуации и пути исправления дел там, где злоупотребления очевидны", - заявил Гройсман.

Напомним, детские садики и школы Украины переполнены. Очереди в них расписаны на несколько лет вперед. Из-за этого в группах и классах учится по 35-40 детей. При этом уже сейчас число учеников растет быстрее, чем количество мест в школах и садиках.

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Тег недвижимость, строительство, жилье, школы, застройка, детские садики, застройщики, требования, новостройки, Гройсман, Владимир Гройсман

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