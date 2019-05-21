Арендодатели бьют тревогу: законно ли сдавать квартиры посуточно

Предприниматели переживают, что у них отберут заработок

Пока в столице стабильно дорожают съемные квартиры, арендодатели подняли шум. Говорят, что на рассмотрение парламента поступил законопроект, который запрещает сдавать квартиры посуточно.

Частный предприниматель Тимур Сикорский проводит экскурсию по двухкомнатным апартаментам, которые сдает в аренду посуточно, как и еще два десятка своих квартир. Бизнесмен уверяет, что работает официально.

"Ежеквартально я плачу около 400‑500 тысяч гривен налога", – говорит Сикорский.

Сейчас предприниматель боится, что его бизнес может стать нелегальным – из-за нового законопроекта. В пояснительной записке к этому документу говорится, что запрещается использование квартир не по назначению. Например, в качестве офисов, отелей или других заведений временного проживания. Именно эта норма насторожила предпринимателей.

На сайте Верховной Рады собственники квартир создали петицию с требованием не запрещать их работу. Прошение за неделю подписали 26 тысяч человек.

"Мы объединились по всей Украине. Готовы заявлять о себе, что мы есть. Нас очень много", – говорит частная предпринимательница Олеся Власова.

Юристы же говорят: согласно Жилищному кодексу, в квартирах запрещено огранизовывать промышленное производство. При этом открывать магазины или салоны красоты разрешено на двух первых этажах. Теперь хотят запретить и обустройство офисов в домах выше 16 этажей. Автор законопроекта объясняет: в случае пожара такие помещения могут стать огненной ловушкой.

Ранее также сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Доходные" дома по-новому: кто сможет снять квартиру в арендном доме и какими будут цены.

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