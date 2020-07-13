Заплатим за поля и пастбища: как в Украине хотят повысить налоги на землю

В Раде уверены, что единоличники скрываются от государства, а сами фермеры жалуются на бедность

Новости о налоге на землю пощекотали нервы миллионам украинцев. Парламентский комитет по вопросам финансов рекомендовал рассмотреть законопроект, который с зимы лежал в Верховной Раде. В документе предлагается в 10 раз увеличить плату за землю, на которой что-то сеют, косят или которую используют как пастбище. И неважно, был ли урожай или хоть какая-то прибыль.

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По этому поводу поднялся скандал. Поэтому первоначальный вариант депутаты немного переписали и уменьшили плату. Из предложенных 1400 грн за гектар ее сократили до 1215 грн.

Будут ли распространяться эти правила на владельцев огородов и приусадебных участков площадью в один гектар? И заставят ли вас заплатить, если пай официально в аренде? Новости "Сегодня" разбирались в вопросе.

"Приблизительно четверть земли, как мы оцениваем, обрабатывается в черную. В черную – это не оформляются договоры аренды, не оформляются сотрудники нормально, и от этого в первую очередь теряют местные бюджеты", – заявил народный депутат от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий.

Чтобы это исправить, нардеп с коллегами предложили изменить Налоговый кодекс законопроектом № 3131. Парламентарии хотят, чтобы люди, у которых на руках больше гектара пая, отдавали в местный бюджет 5% от его нормативной оценки, то есть условной стоимости,

"Если вы сами обрабатываете землю, вы не являетесь зарегистрированным сельхозпроизводителем, не являетесь юридическим лицом, фермерским хозяйством или другой формой хозяйствования, то вы должны будете платить дополнительно", – говорит доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

То есть если в среднем украинцы имеют пай в 4 гектара, то налог с него мог достичь 6000 гривен в год. Нелегально сдавать или брать землю в аренду стало бы элементарно невыгодно. Но есть нюансы.

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Жительница Драбова (Черкасская область) пенсионерка Галина Васильевна долго выбивала свои три гектара у агрохолдинга. А в этом году с помощью сыновей наконец засеяла их кукурузой. Несложно догадаться, как хозяйка отреагирует на новые налоги, придуманные в Киеве. Боится повторить судьбу соседей:

"У них было три пая и еще своя техника была. Потом я его увидела, говорю: "Володя, ну это же у вас своя земля, это же вы имеете копейку". А он говорит: "Ничего мы не имеем. Вот руки повытягивались до колен – только такое имеем". Отдали эту землю – и конец", – рассказывает женщина.

А отдать могли, как говорится, и под честное слово. Потому что селянам часто так гораздо проще. Что такое теневая обработка земли? Рассмотрим на конкретном примере: фермер пошел, устно договорился с пайщиком, пообещал ему деньги и засеял паевой участок.

Прежде чем кого-то осуждать за неуплату налогов, пообщаемся с этим человеком. Сейчас он возделывает несколько гектаров, все без каких-либо документов. Одним пайщикам дает на тысячу-две гривен больше легальных фермеров, других подкупает продукцией.

"В белую нужно, получается, нанимать бухгалтера, платить ему зарплату, показывать отчетность. А мы работаем сами, и там почти в ноль. А если еще и платить людям, то просто по миру пойдем, на том все и закончится", – рассказывает фермер.

Кроме того, такие хозяйственники и пайщики не тратят время и деньги на нотариуса, налоговую и регистрацию договора об аренде земли. Его у нас, кстати, можно составить минимум на 7 лет, и не всем это надо.

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Депутаты хотят ввести минимальный налог за гектар земли независимо от того, имеет с нее что-то владелец или нет. Сколько украинцев сами обрабатывают свои поля – огромный вопрос. Некоторые, как Заблоцкий, говорят о нескольких тысячах человек, а вот в Киевской школе экономики – о цифре более чем 4 млн.

Как бы то ни было, в целом в стране 7 млн пайщиков, и если у кого-то из них на руках "липовые" или даже неправильно оформленные договоры с арендодателем, то из-за нового налога им придется тратить деньги и нервы. Нужно запомнить несколько простых правил, чтобы документы на землю были в порядке.

"Как правило, это государственный акт права собственности на земельный участок. Нужно проверить наличие кадастрового номера – если его нет, его надо обязательно присвоить, иначе будут проблемы. Затем, если он есть, проверить, чтобы этот кадастровый номер был на публичной кадастровой карте, увидеть, что действительно там зарегистрировано право аренды за таким-то лицом", – рассказывает адвокат Виктор Кобылянский.

А тем временем прибыли и у единоличников, и у мелких фермеров – мизерные, рассказывает председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Драбовского района Черкасской области Валерий Перепелица.

"Вот я посеял, вырастил, собрал, и сижу и думаю, а что с ним делать? Совещательство не развито, кооперации нет", – сетует Перепелица.

Вдобавок к своим паям в этом году он арендовал еще несколько десятков чужих – чтобы посеять подсолнечник, сою и пшеницу. И хотя работает официально, преимуществ над теневиками не наблюдает.

"Что можно получить с земли, если ты зарегистрирован юридически и являешься плательщком НДС? В нормальный год где-то до 10 тысяч гривен с гектара. Я десять лет буду работать, чтобы купить технику, и еще 10 лет – чтобы купить 10% земли, на которой я работаю", – рассказывает фермер.

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Несмотря на это, единоличники не святые и злоупотребляют возможностью не отчитываться о доходах, считает исполнительный директор одного из крупнейших агрохолдингов Украины. В Германии, по его словам, мелкие фермеры, как и большие, подают налоговые декларации, поэтому все в равных условиях. Хотя на самом деле немецкие аграрии еще и имеют 280 евро субсидии на каждый гектар, а украинцы – нет.

"Фермерство в Европейском Союзе – это в первую очередь не об экономике, а о сохранении сельских поселений. В Португалии только если самозанятое физическое лицо, фермер, имеет доходы более 22 тыс. евро в год, только тогда возникает вопрос о какой-либо отчетности и о налогообложении", – рассказывает доцент Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

В украинских же реалиях налоговую борьбу с теневым сельхозпроизводством поддерживает Всеукраинский аграрный совет и еще ряд соответствующих организаций, уверяет нардеп Заблоцкий. В то же врем, в Кабмине законопроект № 3131 назвали преждевременной идеей, потому что в государстве кризис.

Вероятно поэтому депутаты объявили о новой версии документа – № 3131-Д. Там минимальный ежегодный налог на гектар установлен немного меньше, чем в оригинале – 1215 грн в год. А мелкие сельхозпроизводители, ФЛП и семейные фермы предварительно вообще могут платить ежегодно только 2% стоимости гектара, то есть по 540 гривен.

К слову, ранее в Украине запустили интерактивную спутниковую карту реального состояния полей по всей стране. Согласно ей, в Украине наличествует 4,3 млн га сельхозземли, которая не зарегистрирована в Государственном кадастре.

С незарегистрированных земельных участков в Украине собирают урожай, который оценивается в 88,5 млрд гривен. Таким образом, почти каждый десятый гектар украинской сельскохозяйственной земли находится в тени.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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