Защититься от "кота в мешке": что такое тест-драйв жилья и зачем он нужен
Украинцы поделились рецептом удачной аренды квартир
В Киеве арендовать однокомнатную квартиру можно уже минимум за шесть тысяч гривен в месяц. При этом набирает популярность новая услуга – тест-драйв квартир. Она заключается в том, что потенциальный арендатор пробует пожить в помещении, прежде чем платить за это.
Малярчук пять лет снимает жилье в столице. Недавно пришлось сменить место жительства из-за проблемных соседей.
"Там жили две женщины, которые между собой очень часто ругались. Потолок ходил ходуном, штукатурка обваливалась. Они бросали окурки на балкон, портили белье, вещи", – рассказывает Наталья.
А вот София своими соседями и жильем довольна. Делится секретом: прежде чем платить за аренду, всегда просит пожить два-три дня , чтобы понять, все ли устраивает.
"Я считаю, что это очень удобно. Могу посмотреть шумят ли соседи, есть ли горячая вода, отопление", – отмечает София.
За границей такое проживание называют тест-драйвом жилья. Украинец Роман Джура путешествует по миру, и где бы он ни оказался – всегда перед арендой тестирует жилье. Неудобства встречаются чуть ли не в половине квартир, независимо от страны.
"Каждый раз аренда жилья без подобного тест-драйва – это кот в мешке и очень много неудобств", – рассказывает путешественник.
Юрист Николай Хахула такие тест-драйвы поддерживает. Но предупреждает: в Украине тестировать жилье нужно осторожно. Даже если арендодатели с улыбкой пускают жить бесплатно, юрист все же советует подстраховаться и на время тест-драйва составить акт, в котором следует указать все имущество квартиры.
"Чтобы не платить за чужое имущество в случае его повреждения, в первую очередь, надо заключить акт приема-передачи квартиры. В акте приема-передачи четко указать характеристики имущества, количество, какое имущество передается, в каком оно состоянии", – отмечает Хахула.
Такая осмотрительность поможет избежать претензий собственников жилья, в случае, если мебель и техника были испорчены до того, как вы заехали в квартиру.
Ранее журналисты "Сегодня" также выяснили, как арендаторам приходится терпеть наглость хозяев. Например, арендодатели могут прийти, когда заблагорассудится, запретить переставлять мебель или вещать картины.
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