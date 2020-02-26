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Землю не будут скупать сотнями гектаров: у Зеленского успокоили украинцев

26 февраля, 12:03

Игорь Серов, Александра Романюк

Продавать огромные участки в одни руки будет сложно, уверен Лещенко

Несмотря на то, что в законопроекте об обороте сельхозземель снижены лимиты на покупку земли "в одни руки", многие украинцы продолжают переживать, что поля будут сконцентрированы в собственности крупных агрохолдингов. Однако консолидация земель в одних руках останется сложной процедурой, рассказал в интервью сайту "Сегодня" уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко.

"Миф, который тревожит многих украинцев, – то, что землю будут скупать сотнями и тысячами гектаров по всем селам. Но юридически консолидация участков в одних руках – это слишком сложно. Объясню, почему. На одном поле площадью в 100 гектаров участками владеют, как правило, 30-40 человек. Чтобы консолидировать одно поле, нужно совершить нотариальные сделки купли-продажи со всеми собственниками. И если скупщик не договорится даже с десятью из них, процесс покупки не состоится. Потому что купленные участки, скорее всего, не будут граничить друг с другом, и работа крупногабаритной техники на таком поле станет технологически неэффективной", – объяснил Лещенко.

Он также развенчал и другие мифы об открытии рынка земли. Подробнее об этом читайте в интервью Романа Лещенко сайту "Сегодня" – "Все скупят иностранцы и банки: у Зеленского развеяли мифы о земельной реформе".

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земельная реформа рынок земли продажа земли Роман Лещенко

Источник: Сегодня

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