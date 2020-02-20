Перевалили за тысячу: сколько Рада осилила поправок к рынку земли

Депутаты весь день уделили только одному вопросу – рынку земли

Верховная Рада продолжила проваливать поправки к рынку земли. Сегодня депутаты смогли рассмотреть 544 поправки к законопроекту № 2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Всего их осилено уже 1193 из 4018-ти.

Так, поправки касались внесения изменений в статью 130 Земельного кодекса "Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения"

Так, депутаты отклонили поправки, которые касались, например, недопущения проведения референдума по купле-продаже земель, инвентаризации земель отчуждения земельных участков и изменения целевого назначения земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц.

Депутаты не захотели признавать недействительными сделки, заключенные во время моратория на продажу-покупку земли.

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Рада также не захотела поддержать норму, которая позволила бы принудительно передавать в распоряжение сельского, поселкового, городского совета территориальной общины землю, если установлен факт двойного гражданства владельца этого земельного участка. Это же относилось и к компаниям, которые не соответствуют требованиям закона на владение украинской землей.

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Отклонена была и правка относительно контроля за соблюдением ограничений относительно предельных максимальных совокупных площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения

Отказались депутаты и от проверок по соблюдению законодательства Украины при получении в собственность земельных участков.

Таким образом, за сегодняшний день депутаты рассмотрели 544 поправки (ни одна не поддержана) и вышли на показатель в 1193 из 4018-ти.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте в материале "Сегодня", во сколько обходится день земельных споров в Раде.

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