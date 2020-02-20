Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Перевалили за тысячу: сколько Рада осилила поправок к рынку земли

20 февраля, 20:24

Депутаты весь день уделили только одному вопросу – рынку земли

Верховная Рада продолжила проваливать поправки к рынку земли. Сегодня депутаты смогли рассмотреть 544 поправки к законопроекту № 2178-10 об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Всего их осилено уже 1193 из 4018-ти.

Так, поправки касались внесения изменений в статью 130 Земельного кодекса "Приобретение права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения"

Так, депутаты отклонили поправки, которые касались, например, недопущения проведения референдума по купле-продаже земель, инвентаризации земель отчуждения земельных участков и изменения целевого назначения земельных участков, находящихся в собственности граждан и юридических лиц.

Депутаты не захотели признавать недействительными сделки, заключенные во время моратория на продажу-покупку земли.

Реклама

Читайте также: Земельную реформу будут рассматривать три месяца – Арахамия

Рада также не захотела поддержать норму, которая позволила бы принудительно передавать в распоряжение сельского, поселкового, городского совета территориальной общины землю, если установлен факт двойного гражданства владельца этого земельного участка. Это же относилось и к компаниям, которые не соответствуют требованиям закона на владение украинской землей.

В тренде
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля

Отклонена была и правка относительно контроля за соблюдением ограничений относительно предельных максимальных совокупных площадей земельных участков сельскохозяйственного назначения

Отказались депутаты и от проверок по соблюдению законодательства Украины при получении в собственность земельных участков.

Таким образом, за сегодняшний день депутаты рассмотрели 544 поправки (ни одна не поддержана) и вышли на показатель в 1193 из 4018-ти.

Напомним, рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении стартовало 6 февраля. Как показали события в парламенте, процесс не будет ни простым, ни быстрым. Плюс ко всему – многие политические силы против принятия земельной реформы. Читайте в материале "Сегодня", во сколько обходится день земельных споров в Раде.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Верховная Рада депутаты земельная реформа поправка рынок земли

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель Кремля
Чего хочет Путин от Украины: Волкер назвал стратегическую цель КремляПолитика
Нардеп не почтил память
Нардеп не почтил память "Небесной сотни" в Раде: стало известно почемуПолитика
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы
Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с
Зеленский в Борисполе снова схлестнулся с "разбойником" Годунком (видео)Политика
Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по Донбассу
Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по ДонбассуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...