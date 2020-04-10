2500 грн за место в микроавтобусе: как украинцы возвращаются домой из других городов

Из-за карантина в Украине перестали ездить междугородние автобусы и поезда. И на этом неплохо зарабатывают перевозчики с личными микроавтобусами и легковым транспортом. В мессенджерах и соцсетях появились объявления о регулярных перевозках. Цены немаленькие: из Днепра в Харьков – 1500 грн, из Херсона во Львов – 2500 грн с человека.

"За любые деньги"

С 18 марта из-за карантина по Украине прекратили курсировать поезда и автобусы между городами и областями. Тысячи украинцев оказались далеко от дома, и чтобы вернуться, готовы платить любые деньги.

Неудовлетворенный спрос привлек неофициальных перевозчиков. В мессенджерах появились чаты, где автовладельцы предлагают свои услуги. Такие же предложения появляются на сайтах объявлений.

"Из Львова в Херсон – 2500 гривен. При посадке меряем температуру. С собой нужно иметь маску, антисептик у нас есть", – рассказывает водитель микроавтобуса.

Его объявление мы нашли в одном из чатов в Viber. На ближайшие дни все места заняты – всего восемь мест, сказал он. На субботу из двух автобусов, которые он отправляет, места остались в одном. Чтобы забронировать место, надо отправить 500 гривен на карту.

Другой перевозчик за поездку в легковом автомобиле из Днепра в Харьков попросил 1500 гривен с человека. На вопрос – брать ли маску – водитель ответил: "как хотите".

Есть и водители, которые сами едут и ищут попутчиков. Берут они поменьше: из Киева в Херсон – 500 грн, тогда как те, кто каждый день ездит по этому же маршруту, – 2000 грн.

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Может ли полиция оштрафовать

"Все публичные перевозки людей подлежат лицензированию со стороны государства. Понятно, что каждый имеет право купить бус и возить в нем пассажиров. Но как только эти перевозки становятся регулярными, платными и для неограниченного круга лиц – значит, нужна лицензия", – говорит Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы "ЄПраво".

С другой стороны, в Украине не запретили передвижение легковых автомобилей. А легковым автомобилем считается транспорт, который предназначен для перевозки пассажиров с количеством мест не более чем девять, включая место водителя, поясняет Антон Красов, юрист и правозащитник. Поэтому перевозки пассажиров легковыми автомобилями во время карантина не запрещены и такие не являются нарушением.

"Полиция может остановить автомобиль, но нет никаких оснований для привлечения к ответственности. Такие перевозки юридически не осуществляются от имени определенного перевозчика, а фактически существуют в формате blablacar, который активно использовали водители и пассажиры до карантина", – говорит Красов.

Виталий Власюк не исключает, что полиция может остановить авто или микроавтобус для выявления нелегальных перевозок. Более того, он считает, что есть шанс, что будут оштрафованы и все пассажиры как раз таки за нарушение карантинных ограничений. Тем более, что на въездах в города начали ставить блокпосты.

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Штраф за нарушение карантина – 17000-34000 грн.

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Города перекрывают

На въездах в города появляются блокпосты. С 8 апреля въезд ограничил Днепр – на пропускных пунктах останавливают автомобили, измеряют температуру и проверяют, есть ли маски у водителя и пассажиров. В город разрешают въезжать только авто с регистрацией области. Транзитным автомобилям въезд запретили.

"Запрет не касается тех, кто работает, учится, ведет бизнес, проходит лечение в Днепре, а также грузовиков, если в транспортном листе есть отметка на отгрузку в городе", – говорится на сайте мэрии Днепра.

А вот Черновицкую область полностью перекрыли на въезд и выезд – там сейчас самое большое число больных COVID-19. Если заболеваемость в других областях резко подскочит, то не исключено, что блокпосты полностью заблокируют въезды и выезды из городов. Мэр Киева Виталий Кличко уже говорил, что в случае резкого роста заболеваемости коронавирусомв столице введут запрет на передвижение на личных автомобилях.

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/ Фото: Нацполиция

Блокпосты на въездах в городах – это поручение Кабинета министров на период карантина. На пропускных пунктах дежурят полиция, работники Службы по чрезвычайным ситуациям, нацгвардейцы и медики. У водителей и пассажиров проверяют температуру, проводят санитарный досмотр вещей, багажа и автомобиля. Людей с признаками заболевания поручено забирать в больницу.

Чтобы передвигаться по территории областей, нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и подтверждающие проживание на соответствующей территории. Если человек не проживает, но работает в городе, необходимо иметь при себе справку с места работы.

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