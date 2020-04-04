Кличко: В столице могут запретить движение автомобилей

Запрет может быть введен в случае взрывного роста заболеваемости

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что в случае резкого роста заболеваемости коронавирусом в столице введут запрет на передвижение на автомобилях.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь и достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то для того, чтобы не было инфекционного взрыва, где могут быть инфицированы тысячи и десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может быть вообще прекращено передвижение по улицах нашего города для частного транспорта", – сказал мэр.

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В то же время, Кличко заявил, что ему хотелось бы рассчитывать на более позитивный сценарий.

Стоит отметить, что ранее в правительстве ответили на самые актуальные вопросы украинцев по поводу ужесточения правил карантина, таких как посещение парков, обязательное наличие документов и передвижение по улицам в компании более чем одного человека.

Напомним, в Украине на время действия карантина, который продлен до 24 апреля, расширили список разрешенных видов деятельности для бизнеса. Такое решение приняло правительство, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Кроме того, ранее мы писали, какие плюсы и минусы работы из дома, а также как быть продуктивным в таких условиях.

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