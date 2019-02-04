Аэропорт "Борисполь" отменил несколько рейсов на популярный курорт

Причины отмены рейсов не указываются

Фото из открытых источников.

Аэропорт "Борисполь" отменил несколько рейсов на популярный курорт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/862/e10/5c4862e109a53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/862/e10/5c4862e109a53.jpg 2019-02-04T11:11:00+02:00 Транспорт Причины отмены рейсов не указываются

В понедельник, 4 февраля, в аэропорту "Борисполь" отменили прилет и отлет двух рейсов Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Рейс в Шарм-эль-Шейх который должен был прибыть в 13:00 отменили. Также отменили рейс из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в Киев в 12:00", – говорится в сообщении.

На данный момент причины отмены рейсов не сообщают.

Кроме того, наблюдаются задержки рейсов PS 9006 и 7W 106 из Днепра, которые должны были прибыть в 10:10, сейчас ожидаются в 10:20. Самолет из Алматы должен был прибыть в Киев в 11:30, сейчас ожидается в 11:49. Рейс из Риги должен был прибыть в 13:10 ожидается в 17:40. Рейс из Дубай должен был прибыть в 13:25 пока ожидается в 13:46, рейс Ла Романа должен был прибыть в 16:30 сейчас ожидается в 17:55, рейс YB 2020 из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 22:00 отменили.

На данный момент аэропорт "Киев" работает в штатном режиме, кроме рейса из Шарм-эль-Шейх, который должен был прибыть в 16:35, но был отменен.

"У нас нет сложных погодных условий, поэтому все рейсы отправляются по расписанию. Однако мы обязательно просим наших пассажиров следить за табло", – отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину.

В частности, Wizz Air разрешили начать полеты на самолетах Airbus A320 с частотой до двух раз в неделю на линиях Афины – Киев и Салоники – Киев с 31 марта 2019 года.

Также согласованы полеты Ryanair на линии Афины – Киев с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800.

Греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.

Пока что продажу билетов на рейсы в Киев из трех авиакомпаний начал только Ryanair. Авиаперевозчик анонсировал открытие рейса Киев - Афины еще в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что Ryanair выкупил 100% акций австрийской авиакомпании Laudamotion. Эта лоукост-авиакомпания уже упоминала о планах летать в Украину. В целом планируется, что Laudamotion после сделки увеличит флот и нарастит пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года.

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