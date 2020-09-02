Azur Air Ukraine запустил новые рейсы в Турцию: откуда и куда можно улететь

Данная программа станет дополнением к уже открытым рейсам из крупнейших городов Украины

Несмотря на то, что некоторые лоукостеры на месяц отменяют авиарейсы в Украину, есть авиакомпании, которые наращивают число полетов в нашу страну. Так, например, Azur Air Ukraine с 1 сентября запустила дополнительные рейсы по девяти маршрутам на турецкие курорты из Киева, Львова и Харькова.

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Они выполняются совместно с аффилированным туроператором Anex Tour, который продает путевки с включенными авиабилетами. Об этом со ссылкой на данные авиакомпании, сообщает avianews.com.

Из Киева Azur Air Ukraine будет ежедневно летать в Даламан, Бодрум и Анталию.

Из Львова вылеты в Даламан запланированы по вторникам и четвергам, в Бодрум — по четвергам, в Анталию — семь раз в неделю.

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Рейсы Харьков – Анталия Azur Air Ukraine будет выполнять ежедневно. В Даламан авиакомпания будет летать по понедельникам и четвергам, а в Бодрум — по воскресеньям.

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Данная полетная программа станет дополнением к уже открытым рейсам из Киева, Львова, Харькова и Запорожья на курорты Турции.

Напомним, в начале августа венгерский лоукостер Wizz Air отменил авиарейсы из Киева, Львова и Харькова в Таллин. А с начала сентября – отменил рейсы из Будапешта в Киев, Львов, Запорожье, Одессу и Харьков.

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