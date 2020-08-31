Wizz Air на месяц отменил рейсы из Украины в Венгрию: какие города "отрежут" от Будапешта

Уже с первого сентября крупнейший венгерский лоукостер Wizz Air до минимума сократит выполнение рейсов из аэропортов Будапешт и Дебрецен. После непродолжительного периода отмены ограничений на полеты в Украину, под сокращение попадут и рейсы, связывающие венгерскую столицу и пять городов Украины.
Это вызвано тем, что Венгрия закроет свои границы для нерезидентов с 1 сентября, чтобы попытаться ограничить растущее количество случаев инфицирования коронавирусом, сообщает издание Lowcost.ua
В общем, авиакомпания планирует отменить рейсы по более 60 направлениям из Будапешта и Дебрецена.
Рейсы Wizz Air из Украины в Венгрию, которые будут отменены:
- Киев – Будапешт до 30 сентября
- Львов – Будапешт до 1 октября
- Запорожье – Будапешт до 2 октября
- Одесса – Будапешт до 2 октября
- Харьков – Будапешт до 3 октября.
В то же время, другие рейсы Wizz Air из аэропорта "Киев" сохраняются. Судя по электронному табло, 1 сентября авикомпания отправит рейсы в немецкий Дортмунд, греческие Афины и Салоники, а также польский Гданьск. В Киев прибудут рейсы из Берлина, Гамбурга и Копенгагена.
Напомним, в начале августа Wizz Air прервал полеты из Украины в северном направлении и отменил авиарейсы из Киева, Львова и Харькова в Таллинн.
Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:
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