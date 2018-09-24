Белорусская компания отремонтирует 15 км трассы Киев – Одесса за 0,7 млрд грн

Сегодня, 22:54

Работы будут длиться два года

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Служба автодорог Киевской области 19 сентября по результатам тендера заказала у белорусского "Строительно-монтажного треста (СМТ) №8" текущий средний ремонт дороги М-05 Киев-Одесса за 695 млн гривен, передают "Наші гроші".

Согласно условиям тендера, который проводился в системе ProZorro, до конца 2020 года трассу отремонтируют на участке 128-143 км длиной 15 километров. Гарантийный срок на дорожное покрытие составляет десять лет.

На зарплату пойдет 6,05 млн гривен или 0,9% общей стоимости подряда. На прибыль отведено еще 0,2% – 1,18 млн гривен.

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"СМТ №8" входит в белорусский государственный холдинг "Белавтодор". С июля 2017 года вместе с облавтодорами из Бреста, Гомеля и Гродно компания выиграла ряд тендеров в Украине на 1,33 млрд гривен, из которых этот – самый крупный.

Допущенными конкурентами победителя тендера были компании "Автомагистраль-Юг", "Техно-Строй-Центр" и ПБС.

В активных торгах ожидаемая стоимость закупки упала на 17%.

Напомним, в Украине могут построить первый автобан, соответствующий всем требованиям Европейского Союза. В частности, Германия рассматривает возможность выделения на это средств. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, подводя итоги поездки в Германию.

Ранее была названа предварительная цена проезда по платным дорогам в Украине. Точная стоимость будет известна после тендера по строительству платной дороги Киев – Белая Церковь. 

Платные трассы во всем мире строятся для сокращения и выпрямления маршрута в обход населенных пунктов. Такая дорога обычно короче на 50-100 км – это позволяет сэкономить топливо и время, но за оплату. При этом концессионные дороги будут строить с нуля. Существующие трассы останутся бесплатной альтернативой.

Также журналисты "Сегодня" разбирались, как функционируют платные дороги в Венгрии и возможно ли такое в Украине:
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