Без денег не будет дорог: рекордного финансирования уже не хватает

В Украине "запустилась машина" ремонта дорог, а возникающие проблемы связаны с человеческим фактором. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"На местном уровне не все обладминистрации, не все руководители вовремя подготовились. Именно поэтому мы сделали рейтинг областей, где показываем и тех, кто может гордиться своей работой, и явных аутсайдеров, когда освоение средств очень незначительно. Но в целом картина по Украине хорошая. Мы имеем быстрые темпы и средства, рекордные для Украины – около 50 млрд грн на этот год на дороги. Их уже не хватает, безусловно, машина уже готова работать больше и давать больше результата. Это вопрос финансирования. Что бы мы не фантазировали, без денег не будет дорог", – рассказал Омелян.

Как сообщалось, некоторые области еще не начали осваивать деньги и ремонтировать дороги. Это, например, Черкасская, Николаевская области.

"Человеческий фактор. Кто-то вовремя подготовился, кто-то провел тендеры, кто-то не подготовил документацию, потому что это длительный процесс. ... Строительство происходит достаточно быстро – в течение одного строительного сезона. Уже абсолютное большинство компаний готовы это делать. Но если ты не успел подготовить документы и провести тендер, то просто не можешь начать строить дороги. И кто об этом думал раньше, тот весной вышел на работы. Кто пропустил, тот, соответственно, сейчас имеет серьезные задержки", – объяснил Омелян.

Министр отметил, что за два года в Украине было отремонтировано более 3000 км дорог. По итогам 2018 года планируется завершить ремонт около 4000 км. Однако, это 2,3% от всего их количества. Если фонд запустится на 100%, то Украина будет восстанавливать около 5% дорог в год. С такими темпами нам придется ремонтировать дороги 20 лет и это будет не капитальный ремонт, а текущий средний.

"Все дороги выполняются с минимум пятилетней, а с 2019-го с 10-летней гарантией. ... Хорошо, что мы вообще начали. Ведь на самом деле было трудно убедить, что это надо делать. Все думали, ну, как-то оно само собой сделается. Мы объяснили, что это без финансирования не делается. Мы понимаем, что темпы кого-то не впечатляют в процентном соотношении, но по количеству километров мы строим больше, чем в некоторых странах ЕС, имея гораздо меньше финансирования. ... В Украине имея 20 млрд долларов можно было бы точно сделать все дороги государственного значения качественно. Но мы исходим из того бюджета, который имеем", – напомнил Омелян.

Он отметил, что в стране начали ремонтировать дороги первой категории и трассы, которые не видели ремонта несколько десятилетий.

"Мы перешли к дорогам, которые последний раз ремонтировались 30-40 лет назад. Большой компонент – это мосты, то есть те объекты, которые требуют гораздо больших бюджетов. И, безусловно, мы переходим с дорог второй категории на дороги первой категории, соответственно, их стоимость гораздо выше", – добавил Омелян.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в полном тексте интервью с Владимиром Омеляном: "Мы строим больше дорог, чем в некоторых странах ЕС".