Децентрализация дорог: справляются ли власти на местах с ремонтом

Украинскими дорогами, которые соединяют областные центры, города и села между собой, можно охватить Землю по экватору четыре раза. Это 170 тыс. км дорог, из них менее 10% – это трассы, по которым можно ездить, не боясь угодить в яму.

Дело в том, что дороги в стране ремонтируются медленно – по 1% от их протяженности в год. Раньше на дороги выделялись остатки из бюджета. С 2018 года в Украине заработал Дорожный фонд. Теперь половина налогов от акцизного сбора и ввозной пошлины на горючее, импортные машины и шины попадает сразу в Дорожный Фонд. С 2019 года на трассы направят 75%, а в 2020 году 100% этих сборов пойдет на дороги.

В этом году в Дорожном фонде – 33 млрд грн, а с 2020 Министерство инфраструктуры рассчитывает, что на дороги в фонде будет не менее 75 млрд долларов.

Вместе с созданием Фонда "Укравтодор" снял с себя большую часть дорог. Ими теперь занимаются области – они сами определяют, какие дороги ремонтировать, а какие пока могут подождать.

Как с новой нагрузкой справляются регионы, узнавал сайт "Сегодня".

"Укравтодор" отвечает только за 46,9 тыс км дорог

"Укравтодор" не отвечает за ремонт всех путей. 250 тыс. км – это улицы и дороги населенных пунктов. Их должны ремонтировать местные власти. Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования. Это трассы, которые соединяют населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные.

Фото: ukravtodor.gov.ua

"Укравтодор" передал местные дороги регионам. Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. Ведомство отвечает только за остальные 46,9 тыс. км.

"В феврале 123 тыс км дорог "Укравтодор" передал под ответственность областных государственных администраций. Это было сделано на основе европейского опыта управления дорожной сетью. У "Укравтодора" осталось только 46,9 тыс. км – это основные национальные международные и региональные транспортные коридоры. Также для ремонта и содержания этих дорог области получили 35% средств дорожного фонда, то есть, в этом году это порядка 11,5 млрд гривен, которые распределены между областями пропорционально протяженности дорог местного значения. В принципе, ремонт идет во всех областях. Не везде гладко – но это первый год и области должны наладить у себя механизм по ремонту и содержанию этих дорог", – рассказывает советник руководителя "Укравтодора" Александр Кава.

"Укравтодор" со своей нагрузкой справляется. По данным ведомства, объемы ремонта дорог превышают запланированные.

На 70% дорог – 35% финансирования

Деньги из Дорожного фонда будут распределяться не совсем в пользу областных дорог. 60% бюджета фонда пойдут на дороги, которые останутся "Укравтодору" – это 50 тыс. км дорог государственного значения. А 35% фонда – регионам. Остальные пять – на меры безопасности на дорогах.

Почему 35%? Потому что на этих дорогах гораздо меньшая интенсивность движения, поясняет Александр Кава, советник председателя "Укравтодора".

"Дороги местного значения – это те, которые соединяют села между собой и с районными центрами. А дороги государственного значения – дороги, которые соединяют основные экспортно-импортные, транзитные коридоры и соединяют между собой крупные областные центры и районные центры с областными центрами. То есть, порядка 80% трафика приходится на дороги госзначения, – говорит Кава.

На конец июня лидером по освоению средств на дорожные ремонты является столица – 69% и Ивано-Франковская область – 65%. Относительно высокий показатель также в Хмельницкой области – 54%.

Фото: ukravtodor.gov.ua

Все остальные регионы не смогли расходовать и половины средств, которые поступают для них в Дорожный фонд. Десять областей не преодолели даже отметку 20%, а три области – и 10%. Абсолютным аутсайдером является Черкасская область – 0%. То есть, деньги на дороги есть, но в областях их осваивают медленно. Это происходит из-за человеческого фактора, рассказал в интервью сайту "Сегодня" Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

"Кто-то вовремя не подготовился, кто-то провел тендеры, кто-то не подготовил документацию, потому что это длительный процесс. В странах Европейского союза от планирования до физического строительства может проходить от 5 до 10 лет. В случае Украины мы тратим около полугода-год на документацию, технико-экономическое обоснование и все другие связанные вещи. Еще несколько месяцев идут на тендерные процедуры. Строительство происходит достаточно быстро – в течение одного строительного сезона. Уже абсолютное большинство компаний готовы это делать. Но если ты не успел подготовить документы и провести тендер, то просто не можешь начать строить дороги. И кто об этом думал раньше, тот весной вышел на работы. Кто пропустил, у того, соответственно, сейчас серьезные задержки", – рассказал министр.

Роман Хмиль, председатель общественной организации "Моя Дорога" говорит, что пока сложно сказать, справятся ли области с ремонтом дорог в этом году. Ситуация будет ясна по завершению сезона ремонтных дорог – ближе к концу осени.

Правительство собирается ужесточить контроль за ремонтом дорог. Строителями придется за свой счет устранять ошибки, допущенные при ремонте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, как получить компенсацию за повреждения авто, полученные на плохой дороге.