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Билет на поезд: "Укрзализныця" поменяет систему продажи

12 декабря, 16:38

Госкомпания хочет внедрить скидки на билеты, но с одним условием

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

"Укрзализныця", которая заявила о росте зарплат железнодорожникам на 10%, планирует обновить систему продажи билетов и в будущем продавать их, как авиабилеты – со скидкой, привязанной к времени приобретения билета. Об этом в интервью БизнесЦензор сообщил член правления "Укрзализныци" (УЗ) Марчин Целеевский.

Чем раньше пассажир купит билет, тем он обойдется ему дешевле.

"В УЗ одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это неправильно. Таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше. Что нужно поменять? Мы хотим продавать билеты, как в самолете", – сообщил Целеевский.

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В будущем УЗ, по его словам, хотела бы заблаговременно продавать билеты с наименьшей ценой, а уже ближе к дате поездки повышать стоимость.

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"Этот вопрос сейчас в процессе разработки, сейчас мы проводим исследования", – добавил менеджер.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что недавно в УЗ представили амбициозный план, который поможет связать Львов с европейскими городами скоростным сообщением.

А новости "Сегодня" посвятили сюжет теме возможного увеличения зарплат работникам железной дороги.

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