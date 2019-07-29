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Скандал с Boeing 737: появилась новая неожиданная информация

Сегодня, 04:57

Регуляторы самостоятельно не оценивали риски опасного программного обеспечения

Фото Avia.pro

Фото Avia.pro

Скандал с Boeing 737: появилась новая неожиданная информация https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F Транспорт Регуляторы самостоятельно не оценивали риски опасного программного обеспечения

Федеральное авиационное управление США (ФАУ), ответственное за сертификацию самолетов, не получило полную информацию о программном обеспечении новой модели Boeing 737 MAX. Об этом сообщает The New York Times.

"Через несколько дней после первой катастрофы Boeing 737 MAX инженеры из Федеральной авиационной администрации выяснили тревожный факт: они не полностью понимали, как работала автоматизированная система", – говорится в сообщении.

По данным NYT, эксперты Федерального авиационного управления США не проводили при сертификации самолетов независимых тестов разработанной Boeing системы и не собирали данные о ее работе.

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Сообщается, что регуляторы самостоятельно не оценивали риски опасного программного обеспечения, когда утверждали самолет в 2017 году.

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Кроме того, на более поздних этапах разработки программного обеспечения самолетов ответственность за принятие системы лежала на производителе, поэтому даже делиться результатами тестов с ФАУ корпорации Boeing не пришлось.

В официальных комментариях для New York Times ФАУ и Boeing заявили, что придерживались установленных требований по сертификации самолета.

Напомним, что эксперты, выясняющие причины катастрофы эфиопского лайнера Boeing 737 MAX 8, пришли к предварительному выводу, что ее причиной стал сбой в работе системы MCAS.

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX.

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