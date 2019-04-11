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В Индонезии не смогут отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX – СМИ

Сегодня, 08:09

В результате крушения Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air погибли 189 человек

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
В Индонезии не смогут отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/33d/d43/5c933dd43aef2.jpg Другие страны В результате крушения Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air погибли 189 человек

Несмотря на объявленные ранее планы, крупнейшие авиакомпании Индонезии Garuda airlines и Lion Air не смогут отказаться от дальнейших закупок самолетов Boeing 737 MAX. Об этом заявили эксперты в сфере гражданской авиации, сообщает The Straits Times.

"Авиаперевозчики вряд ли смогут отказаться, поскольку данный тип самолета более эффективен с точки зрения расхода топлива, вместимости салонов. Все это было учтено в стратегическом плане развития компаний", — заявил управляющий редактор по странам Азии новостного авиационного портала FlightGlobal Грэг Уолдрон.

Он отметил, что "лайнеры Airbus 320neo не выглядят конкурентами Boeing в данном отношении". Он также напомнил, что после того, как власти Индонезии распорядились приостановить эксплуатацию всех Boeing 737 MAX, представители Garuda airlines признали, что компания ежемесячно теряет 3 млн долларов от отказа от одного такого лайнера.

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.

Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.


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Тег Индонезия, самолет, поставки, Boeing-737

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Источник:

ТАСС

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