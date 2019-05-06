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Boeing скрывала проблемы со злополучной модификацией 737 MAX – СМИ

6 мая, 07:54

Источники рассказали о нежелании производителя сообщать о неполадках

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson.

Компания Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в лайнерах 737 MAX.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Boeing узнала о проблемах с системой оповещения за год до авиакатастрофы с самолетом 737 MAX в Индонезии.

Компания только в октябре 2018 года частично и уклончиво объяснила суть проблемы. При этом делиться ее подробностями Boeing стала только после катастрофы 737 MAX в Эфиопии.

"Boeing не передавала информацию о проблеме с предупреждением о безопасности в кабине примерно в течение года, прежде чем проблема привлекла внимание в результате крушения самолета 737 MAX в Индонезии. Затем [компания] дала некоторым авиакомпаниям и пилотам частичные и противоречивые объяснения", - говорится в материале.

Напомним, ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Авиакатастрофа в Индонезии произошла 29 октября 2018 года. Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек. А 10 марта самолет этой же модификации упал в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек. 

А в начале мая 2019 года в США самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку. На борту было 136 человек.


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Тег самолет, Boeing, авиакатастрофа, Boeing 737-800

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