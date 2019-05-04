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В США Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку

4 мая, 06:56

Все пассажиры и члены экипажа остались в живых

Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX. Фото: Flickr

В США самолет Boeing 737, на борту которого было 136 человек, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и упал в реку близ города Джексонвилл, что в штате Флорида. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на морскую авиационную базу Джексонвилла.

Все пассажиры и члены экипажа остались в живых. Самолет находится в реке на участке с небольшой глубиной.

Информацию об отсутствии жертв подтвердил мэр города Джексонвилл Ленни Керри. Он добавил, что на месте происшествия работают команды спасателей и пожарных, которые следят за тем, чтобы авиатопливо не разлилось в реку.

В авиастроительной корпорации Boeing сообщили, что им известно о происшествии с самолетом. "Мы в курсе инцидента в Джексонвилле (Флорида) и собираем информацию", — говорится в Twitter корпорации.

По данным телеканала CBS, воздушное судно принадлежит компании Miami Air, которая осуществляет чартерные рейсы. Самолет прибыл с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба).

Напомним, что ранее корпорация Boeing признала наличие сбоя программного обеспечения (ПО) на самолетах Boeing 737 MAX, помимо ошибки в системе улучшения характеристики маневренности MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System).

Напомним, не так давно генеральный директор Boeing Деннис Меленберг, комментируя итоги предварительного доклада о причинах катастрофы самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, заявил, что сбой в системе улучшения характеристики маневренности MCAS имел место на борту обеих потерпевших за последние пять месяцев самолетов Boeing 737 MAX.

Отметим, что авиакатастрофа произошла 10 марта, в результате чего погибли 157 человек. Выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби Boeing 737 Max 8 упал примерно в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы.

Это стало вторым крушением американского самолета данной модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. Погибли 189 человек.


Изучение обломков самолета, разбившегося в Эфиопии, позволяет сделать предварительный вывод о том, что данная трагедия могла произойти по такой же причине, что и катастрофа в Индонезии.

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Источник:

ТАСС

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